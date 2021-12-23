民進黨在四大公投完勝後，從中央到地方、從行政院到國會，都展現了更強勢的權力企圖心與侵略性的布局。以蔡英文為核心的民進黨威權體制，囊括五院，掌控司法、情治、媒體乃至網軍，又自恃有美國老大哥強力撐腰，堪稱「號令台灣，莫敢不從；小英一出，誰與爭鋒。」但台灣的民意容忍度真是如此之高，可以任憑民進黨這樣呼風喚雨嗎？

四大公投揭曉次日，蔡總統就召集府院黨高層、地方首長與黨內派系代表會商，要求盡速修法將「竹竹合併」為第7都，劍鋒直指明年底的九合一地方大選。緊接著，又以突襲方式將明年度的總預算案逕付立法院二讀，完全不顧民意監督的國會機制，也無懼輿論清議的惡劣觀感。

隔天，立法院邀駐日代表謝長廷列席報告，但謝竟請假未出席，在反萊豬公投未過後，眼看著台灣人又得接受日本核食進口的衝擊，謝的缺席顯然是暫避風頭，但風頭後面、檯面下的運作，其實正在積極進行。謝長廷先躲一下，又怎樣？因為在野黨也拿他沒輒。而從行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花的說法，核食是否很快進口，這還用懷疑嗎？

台灣所有縣市合併升格，都是凝聚民意共識後，採取由下而上的方式進行，即便新北市及桃園市獨立升格，也是採取由下而上，經議會通過後，並適用數年準直轄市的過渡，才升格為直轄市。為何蔡英文一定要用強渡關山、由上而下的強迫手段趕著明年就讓大新竹升格，背後的盤算路人皆知，小英當台灣人都是傻子嗎？

很多人在問，民進黨在台灣現在還有什麼做不到的？更不解，蔡總統到底在急什麼？非要在她的任期內，用這麼爭議性的手段，強制通過這麼多爭議性的政策？她究竟還想做什麼？