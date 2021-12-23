在立委高嘉瑜被施暴及藝人王力宏「蕾宏大戰」事件接連爆發的同時，美國也在轟轟烈烈上演另一齣悲劇，就是法院正在審理的色魔傑佛瑞‧艾普斯汀的女友麥斯威爾一案，她涉嫌四處招攬、培養多名未成年，甚至小至12歲的少女與傑佛瑞發生性關係，或安排她們對外提供性按摩服務，換取酬勞。

傑佛瑞以金融財富起家，且豪捐多個基金組織，包括哈佛大學等，早在2000年就有人控告他性侵多個未成年少女，其中一次輕鬆坐牢，到去年7月重入牢籠，8月就自殺死於獄中。他的女友麥斯威爾如果被定罪，最重將面臨終生監禁。

傑佛瑞和麥斯威爾其實是在經營一個「性虐金字塔」，為「重要的美國政治家、顯赫的商業領袖、外國總統、知名總理及政府高幹」提供未成年少女的性服務。但是就如台灣最熱鬧的兩個案子高嘉瑜被施暴案，及「蕾宏大戰」，傑佛瑞和他的女友能成就性侵金字塔，是有無數幫凶才能建立起來的。

首先是政府司法部門不作為。自2000年開始，就有人陸續檢舉傑佛瑞性侵，傑佛瑞住處轄區的佛羅里達警方到2003年才開始調查，證據齊備後，佛羅里達法院輕判他18個月，送入位於棕櫚灘的一個「設有圍欄的私人機構」，每天還可自由進出12個小時，指揮他的性侵與金融帝國，也可搭乘私人飛機往返他在曼哈頓和美屬維京群島的家。寬鬆的司法制度成了他的幫凶。

其他幫凶還有他諸多有錢有勢的朋友。傑佛瑞最知名的朋友包括英國安德魯王子、美國前總統柯林頓和川普、微軟創辦人比爾蓋茲。柯林頓與傑佛瑞曾同坐私人飛機26次；比爾蓋茲屢不聽前妻梅琳達勸告，執意與傑佛瑞來往，也造成他們婚姻裡的嚴重問題。

麥斯威爾和屬下專門在中下層地區鎖定性侵對象，找到對象後，麥斯威爾先與被害人建立親密關係，關心她們的生活與家庭關係，還會帶她們購物、看電影，享受揮霍金錢的樂趣，甚至親身教導，讓她們認同性行為「很平常」，而且在傑佛瑞性侵現場，麥斯威爾也奉陪，徹底改變這些少女的價值觀。

每次傑佛瑞性侵後給少女200～300元美金，很多少女初嘗禁果後，繼續前往多次，直到傑佛瑞認為她們太老了或失去新鮮感，才停止前往；有的少女威脅利誘其他少女前往，自己也可得200美元，就像老鼠會一樣，所以傑佛瑞從不缺乏鼠員，被害者不單成為幫凶，又成為加害者。

高嘉瑜被施暴案及「蕾宏大戰」中也有很多幫凶，像是林秉樞投宿的旅館現場人員、袒護林秉樞的友人及網軍、想要壓新聞的人，還有趁機刷存在感的網紅和名嘴。

相對地，現今流行「躺平主義」，很多知識分子、專業人士不願碰任何爭議性話題。但很多爭議性話題代表著社會趨勢或價值觀，而且大部分是社會向下沉淪的趨勢或和公義有關，如果幫凶一堆，但知識分子卻不願出面仗義直言或有所行動，讓平庸或居心不良的人占據政治舞台或主導輿論，就會發生漢娜‧鄂蘭所說的「平庸的邪惡」，國家社會只有更沉淪、更不堪，到時是覆巢之下無完卵。

（作者為資深媒體人）