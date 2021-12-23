英國憲法學家德洛爾姆（Delolme）曾戲稱英國國會除不能將女人變男人或男人變女人，什麼事都做得到。這句話如今卻被民進黨實踐得淋漓盡致。但諷刺的是，本是在對抗王權背景上，用來強調國會至上最高性的一句話，現在卻被民進黨團拿來配合行政權預算執行的需要，百依百順，即使「揮劍自宮」都在所不惜。

眼見在野黨與各界群起圍攻，民進黨立法院黨團總召柯建銘在朝野協商時先拋出「會針對逕付二讀提出復議，讓總預算案重回委員會。」滅火意味雖濃，但前倨後恭試圖以戰逼和，壓縮立法院審查總預算的時程，護航行政院的精神滿滿！

民進黨團21日進行突襲，提出變更議程提案，將111年度中央政府總預算案公務預算部分從立法院各委員會抽出直接逕付二讀，這作法存在程序上的重大爭議。如果真要不違反《立法院職權行使法》之規定，應該將院會原來一讀決議付委的整個總預算抽回，豈能挑肥揀瘦，選擇部分抽回的道理。但這結果將導致總預算案「砍掉重練」，全部歸零重審；這恐怕不會比回到委員會審議，循既有審查程序更快。

立法院委員會審查，除了專業性的考量外，更有幫院會分工，增進立法效率，縮短審議時程的功能。逕付二讀固然是立法院容許的快速審查程序，但是總預算龐雜，交由委員會分工，院會可以不用耗時處理沒有爭議的部分，只要專注沒有共識的地方。且委員會能做的，院會二讀會討論也均可為之。因此，若整個總預算重新移至院會二讀討論程序進行，各部會提案之處理，其相應之討論、表決，案海戰術加上人多口雜，將使總預算審查曠日廢時，反而更影響三讀的時程。

民進黨政府與黨團沒收委員會審查權的主因，在於新年度即將開始，總預算未能通過會影響預算執行。但近年總預算審查大都在1月中完成，能夠如期於年底前完成者，近20年根本未曾出現過，96年度預算從2006年10月18日交付審查，甚至到2007年6月15日才完成三讀，創下長達239天的紀錄。立法院延會審查已是常態，召開臨時會處理更是所在多有，唯一未曾聽聞的就是為了配合行政機關預算執行而逕付二讀。

況且我國與美國不同，立法院未能及時完成總預算審議，《預算法》第54條訂有彈性規定，政府針對法定義務支出（如公務員的薪水）可先核實動支，且經常性經費及延續性計畫亦得於上年度執行數範圍內動支。換言之，政府運行絕不會因總預算審查進度稍遲而出現類似美國聯邦政府關門熄燈停擺的困境，至多僅影響新增計畫之執行。行政院實在不應該以時間緊迫來恐嚇人民，更不該命令立法院就範，讓國會只能成為橡皮圖章。以此理由，試圖打破立法院自民國41年以來《中央政府總預算案審查程序》的內規，更是全無正當性。

民進黨「懸崖勒馬」當然不是沒有條件。如今民進黨先擺出以戰逼和的態勢，後拋出「復議」回歸委員會審查示軟，前倨後恭的目的恐怕還是希望總預算如期三讀，逼國民黨把因杯葛民進黨違反行政中立進行公投宣傳而停審的20日吞下去。但民進黨立院黨團聯手行政院，壓縮的是國會監督制衡行政院的權力，而不只是國民黨和其他在野黨的權力；被犧牲的，當然不會只有國民黨，而是台灣的民主和人民！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）