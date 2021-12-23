每年到了12月25日，台灣各地張燈結彩，歡慶耶誕節；同一日雖是中華民國行憲紀念日，卻早已不見舉國歡騰的景象，大多數人不是淡忘了，就是渾然不知還有這個憲法誕生日，作為一位憲法學者，我心中很是悵然。

「憲法」作為國家根本大法，在國家法律體系中居於最高權威地位，是建構政府體制和保障人民自由權利之基石。《中華民國憲法》是國父孫中山先生和開國先賢先烈革命力爭而來的成果，理應受到國民重視與尊崇。然我國憲法命運多舛，憲法起草之際適逢國家內憂外患，遇到許多波折，至民國25年「五五憲草」終於定稿；但不久又發生對日抗戰，直到抗戰勝利結束，民國35年國民政府的制憲國民大會終於制訂完成《中華民國憲法》，次年元旦頒布並於12月25日正式施行。無奈再遇國共內戰，國民政府因應非常時局，於民國37年頒布《動員戡亂臨時條款》，暫停適用憲法。政府撤遷來台後又數度延修臨時條款，直至民國80年5月1日宣布廢止臨時條款並同步施行《中華民國憲法增修條文》，才回復到正常憲政狀態。

只是物換星移、國情人事已非，原先憲法已無法因應國家現狀。自民國80年啟動修憲後至民國87年期間陸續修憲6次，最近一次是在民國94年，奠定了今日中華民國自由地區（台灣）的憲法架構，其中總統選舉方式、人事同意權、中央政府組織體制和權力制衡等制度，已與原憲法本文規定大異其趣，遠離了孫中山先生的五權憲法設計。

憲法本是政治產物，是經多方政治協商妥協而來的成果。然而每一部憲法都有其基本價值，體現立國精神，例如美國開國時是以聖經為立國標準；德國基本法前言則揭示「基於對上帝和人類所負的責任，和作為歐洲成員致力於世界和平使命」制訂本法；我國憲法之立國精神則是「依據孫中山先生創立中華民國之遺教」，「基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。」。憲法核心思想是構成憲政國家的根本，一旦被推翻，則將形同毀憲。

台灣在推動政治和社會轉型的過程中，咸認為必須透過憲政不斷的改革來達成民主轉型。然而從修憲歷史經驗來看，執政者進行的形式上憲法修改，美其名是為民主深化，但實質上卻成為鞏固自己政權的工具。就以民進黨立委黨團近來力推的幾項修憲議題，例如「調降公民參政權年齡至18歲」、「廢除考試院與監察院兩院」、「國家人權委員會入憲」、「降低修憲門檻」、「縮短新舊任總統看守期間」等，其是依據什麼憲政理念？有何堅強的法理論述？難道三權就比五權好？易改多變的柔性憲法會比剛性憲法更穩定嗎？我是看不出來此等修憲案背後嚴謹的憲政思考，僅嗅到濃濃的私心味。

相較於西方國家，我國並不是一個有深厚憲政主義傳統的民主國家，人民、社會、政黨和政府權力機關對憲政的理解、運作和制約等問題，都還在磨合、調整適應中。現行憲法制度縱有不完美之處，但對民主法治根基不穩的台灣而言，執政者與其一昧地引進外國政府體制，嚷著非必要的修憲，不如務實誠懇地遵守憲法規定，執行憲法所賦予的職權，展現對憲法的忠誠，才是護憲根本之道。

只是民進黨政府向來不認這個國家，藐視憲法，絞盡腦汁要根絕這部憲法。蔡英文全面執政後，架空憲法權力分立制度，破壞民主法治原則，於是五權分立制成為五權合一制，監督制衡機制失靈，地方自治遭到打壓，民主民意被踐踏在腳下，就連該守護憲法的大法官亦成了御用司法，憲法之自我防衛機制崩潰，憲法似已搖搖欲墜。既是如此，蔡政府又何必裝模作樣，鼓動修憲，有種就制憲吧！

（作者為國立清華大學通識教育中心副教授）