重啟核四公投功虧一簣，企業界紛紛表達對穩定供電的憂心。蔡政府堅持廢核政策，台灣將付出短、中、長期3種代價，短期代價是缺電與供電不穩；中期是電價上漲；長期則是在國際碳關稅制度下，對出口與經濟的衝擊，過度依賴天然氣發電，天然氣進口更是不確定的國安風險。

電價上漲趨勢難避免

這次公投有兩項議題與能源有關，一個是重啟核四，一個是珍愛藻礁，後者牽涉到第三天然氣接收站計畫，結果兩個都不同意。重啟核四未通過代表台灣廢核之路不再回頭，核四固然不可能重啟，核二與核三也將依既定時程除役。珍愛藻礁未通過，讓政府能繼續蓋三接，把天然氣發電比例往5成提高。

經濟部辯稱，即使核四重啟通過，也需要再數年的時間才能商轉，因此不會因重啟核四未通過而導致缺電。話是沒有錯，但從供電結構來看，明年之後缺電風險確實越來越高。今年發生過兩次全台大停電，都是因供電緊繃，稍有意外就無足夠備轉容量因應，造成電網崩潰全台大停電。

明年用電需求增加率將高於預估的1%左右；由於台商回流、投資設廠增加、半導體業大規模投資，未來5年用電增加率將達2.5%到3%左右。廢核後供電勢必減少；替代核電的綠電建設卻進度緩慢，今年占比僅5%，距離2025年20%的目標遙遠，短期而言，缺電風險確實大幅增加，即使台電使盡洪荒之力，協調用電大戶、甚至取巧降載供電，都難逃缺電風險。

蔡政府以增加天然氣發電因應廢核與用電需求增加，預計6年內分別在基隆協和電廠、桃園大潭電廠、台中火力電廠、高雄興達電廠，增建總裝置容量1226萬瓩的天然氣發電機組，這將造成電價上漲的龐大壓力。

過去幾年，為了選舉等政治因素考量，多次電價該漲未漲，而以電價穩定基金填補台電虧損，短短幾年內，基金從千億元規模降到百億元，坦白說：遲早要見公婆，基金再無能力為台電「作帳」掩飾虧損。電價原本上漲壓力就已大，在發電成本較高的天然氣發電比例持續提高下，電價成本將再上揚。

全球為減碳紛紛「去煤增氣」，天然氣價格看漲，今年價格已創新高，後勢繼續看漲，再加上增建新電廠超過4000多億元的投資、「高貴」綠電增加、核電除役的開支、廢核四近3000億元的損失提列等因素，電價必然上漲，而且不會如經濟部所預測的「漲3成」而已，大漲已難避免。

減碳失敗受經貿制裁

減碳失敗受經貿制裁

以企業而言，電價高漲是增加生產成本，造成利潤降低，影響後續投資意願，進而影響出口，讓經濟變差；以民眾而言，則是在面對經濟變差的同時，還要面對用電費用增加、生活成本上揚；屆時，台灣有可能出現類似德國因電價高漲而出現的「用電貧戶」。

更長期而言，台灣將因碳排放增加而面臨國際壓力，特別是先進國家的貿易抵制與懲罰。蔡政府未來6年增建的天然氣發電機組，相當於增設3個大潭電廠，或增加兩個台中火力發電廠。雖然氣電排放較煤電低，但仍是用石化燃料的火電，汙染與排放不可能避免。

以總量看，在用電持續成長下，30年後用電幾乎倍增；未來即使綠電順利達到2成目標，仍有8成供電來自火電，而其碳排放與汙染量都遠較今日高。台灣早已非開發中國家，以所得與產業發展而言已屬已開發國家，減碳失敗很可能會受國際經貿制裁。

歐盟後年開始就要對部分產品課徵碳關稅，預料此趨勢不變，且會日益趨嚴。蔡政府的能源政策搞到8～9成都靠火電，民眾固然要受空汙惡化之害、被迫「以肺發電」，出口與經濟同樣要因碳排放不減而面臨經貿制裁的風險。

民主政治就是「自作自受」，公投結果要共同承擔，大家得做好未來經常會停電的心理準備。更重要的是，錯誤能源政策的惡果不僅在於缺電，中長期的後果更可怕。蔡政府不可卸責給下一任政府，要面對現實，及早規畫因應措施。