樹葉下的秘密

今天想跟大家聊一聊台灣人如何對待大便。事情是這樣的，有一天我跟朋友去爬台北四獸山，看到路中間有幾片隆起的葉子，我突然就對朋友大喊：「你猜這個是什麼？」

朋友說樹葉，我說這是大便！這是有路人看到大便，怕後面的人不小心踩到，所以扯一片樹葉蓋在上面。

我為啥知道呢，因為我大概兩年多以前就遇到過這場景，當時看到路中間有一小片葉子還覺得很奇怪，湊近看了才聞到，噢真的很香，所以印象非常深刻。那坨大便大概是附近流浪狗狗拉的便便，前人經過時蓋上樹葉，除了讓路人注意，也方便清潔的工作人員們打掃。

這樣為後面的人考慮的心情，可以總結為「為下一個人著想」的心。今天呢，終於又在路上重逢了一坨大便，借它的榮光呢，我們一邊爬虎山，一邊跟大家分享，我所觀察到的，台灣的「為下一個人著想」。

老師回收訂書釘：避免讓人受傷

其實只要留心，生活中處處都能看到，我大一的時候，在世新參加期中考試，老師發完卷子之後，第一件事是帶大家一起拆裝訂試卷的訂書釘，老師說：

「請同學幫我把這個書釘拆下來，放在桌角，我會下去回收哦，避免不小心亂丟讓他人，比如清潔阿姨，讓他們受傷。」

山神廟的水龍頭和雨衣

爬到平地距離大概兩百公尺的位置，會來到一座山神廟，廟裡有一個水龍頭，一塊板板上寫著，這是奈米過濾級的山泉水，行人可以放心飲用，水龍頭的旁邊還掛滿了雨衣包，供需要的人領取，沒有下雨時，大家也不會冒領。

爬山途中，常遇到迎面的來人，大家互相謙讓，雖是看似是為對方，但其實爬同一座山、過同一條馬路時，為下一個人著想，自己也會受益。

垃圾回收前先沖洗，避免殺生

上面說的很多都是為下一個「人」著想，但這一份周全推廣出去，同樣落實在為小動物們身上。我的一個同學，回收一次性餐盒或手搖飲杯前會先沖水，除了衛生以外，她考慮到的是，如奶茶容易引來小動物、蟑螂螞蟻，提前沖洗，就能避免誤殺生。

從前有流浪狗狗叼食垃圾桶裡的便當盒，卻被上面捆綁的橡皮筋勒住嘴巴，由此大家開始宣導，捆綁便當盒時改用斜行方式，避免狗狗受傷。

非常建議大家下午三點多、接近四點的時候去爬虎山，一個小時可以慢慢上去，沿途夕陽會開始降落，伴隨傍晚的到來，光線會越來越柔和，一路上可以看到天色從四點多如童話仙境一般的橙粉、到夢幻少女心的粉紫，再到日落時分的橙紅...

受到影響，為他人點燈

我們下山天色已黑，行人也不多，但說真的，走在這座山裡，一點都不會覺得害怕，除了山上各處都是土地公公廟以外，還因為之前廟裡的雨衣啊、過濾過的山泉水啊，多處的奉茶啊，讓我們覺得自己身處一片祥和的、被祝福著的場域，有人正關心著、注意著我們。山神廟這麼溫馨，實在是因為這兒有人，為行山的後來人鋪路。

幾位阿北走在我們前面，石頭高低不齊，長輩們摔一跤可不得了。可能是受前人影響——我們從上山開始，就一直被他人所著想著，所以下山時，也真的打從心底想要為他人做點什麼，我和朋友便打開手機的手電筒，為阿北們照路，他們也很開心，說現在的年輕人還蠻懂事的。

盲人點燈的故事

我們原路返回時，看到上山時的大便上的樹葉比來時更多了，說明有更多的人注意到它，並覆蓋上不同的葉子。

最後想跟大家分享一個我很喜歡的故事，村子裡漆黑的路上，一團絨絨的燈火緩緩前進。村民告訴僧人：「這是一位盲人，但不曉得為何他走到哪兒都點著燈籠。」

僧人就很好奇，問盲人：「你明明分不清白天黑夜，為什麼要點燈呢？」盲人說：「我聽說世人在晚上就跟我一樣，什麼都看不見。」僧人說：「所以你為了他人點燈？」

盲人卻問道：「您晚上走路是否被別人撞到過呢？」僧人說，有啊，剛剛就有，盲人回答：「我從未被撞過，雖然我為他人點燈。但實際上受益的卻是我自己呀。」

希望我們都能成為一個，為他人在黑暗中點一盞燈籠的人。

（廖小花/世新大學陸生）

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