拜登上任快一年了，他延續了川普的對華敵對政策，但是有鑒於川普單打獨鬥的失敗，也認識到美國已經無法單靠本身的力量阻礙中國的迅速前進步伐，所以採取組織反華統一戰缐的群毆方式，迄今也收效甚微，這可以從兩週前的民主峰會失敗和外交杯葛2022北京冬奧響應者寥寥無幾看出。美中關係的緊張對立絕對不符合美國的利益，因此美中關係最終必將修正，進入一個妥協的、基於現實的新穩定態。

拜登團隊寄予厚望的民主峰會，原本就是一個形式大於實質的「大拜拜」，但是其結果卻比預期的還差。根據《華爾街日報》報導這次受邀參加民主峰會的110個國家中僅有89個參加，1/5國家未出席。參加的阿根廷總統費爾南德斯則公開在會上指出「民主意味著不干預（他國）。民主是和平最好的保證。民主不是靠制裁強加的，也不是靠武力。民主像和平一樣，無法被出口，也無法被強加（於他人）。」並批評美國領導的「美洲國家組織」干涉玻利維亞，破壞該國民主。

中國也展開具有實質意義的反擊：1. 尼加拉瓜宣布與台灣斷交並與大陸建交，公開宣示支持一個中國原則，給拜登政府企圖模糊一中的策略當頭痛擊。2. 巴基斯坦在開會前夕宣布不參加，總理並公開指責美國企圖藉民主之名製造集團對抗之實。

西方主流媒體基本上沒有給予峰會顯著的關注，就連支持民主黨的CNN也沒有實時轉播，而網上觀看實時轉播的人也只有千餘人。專欄作家們的評論也頗爲負面，普遍認爲當美國自己的民主正處於病態的時侯，拜登如何能够用美式民主號召世界上的其他國家？

在民主峰會開會前兩天，美國宣布外交抵制北京冬奧，也就是美國政府官員不會參加，但是卻沒有種宣布全面抵制，禁止運動員參加，這充分反映拜登首鼠兩端的困境。第二天盎格魯撒克遜的五眼聯盟的英澳加跟進，原先希望在民主峰會時得到更多國家響應，然而迄今除了波羅的海三小國以外，沒有人支持，而更多的國家和國際組織宣布支持北京冬奧。

12月13日，中國常駐聯合國代表團對愛爾蘭、尼日提出的氣候與安全問題決議草案投了棄權票，俄羅斯代表團、印度代表團投了反對票。該項決議最終因俄羅斯的一票否決權而未通過。顯示美國與印度在許多領域有根本的認知差異，美國企圖拉攏印度加入反華陣營的實際效果充滿變數。此外，拜登政權不遺餘力企圖分裂中國與東盟的關係，迄今不能得到東盟各國支持。

這一連串的事實反映出拜登對華政策的根本破產，爲什麼？

拜登及美國精英階級的根本錯誤是不能面對一個根本的事實，那就是美國今天所面臨的各種問題是由於美國過去卅年政策的錯誤，是美國兩黨精英的共業，而企圖將責任轉嫁到中俄，是看錯病、下錯藥，只能造成美國的加速沉淪！

如今，新冠疫情在美國一直無法得到控制，治安惡化，11月的同比通脹逹到9.6%，明年美國可能會重蹈1980年代的經濟滯漲，國債危機加劇，導致拜登的大政策，如《重建更好的美國法案》無法得到參院支持，他的支持率降至41%，而不信任率逹到56%，是自從卡特以來最弱勢的總統。明年期中大選後民主黨很可能失去參眾兩院的控制權，導致拜登政府的癱瘓。

與美國相反，過去幾年中國重塑執政為民的理想，在扶貧、環保、經濟、外貿、抗疫、科技、軍事各領域突飛猛進，政權得到人民高度支持。軍事上突破西方技術封鎖，轟20、運20改裝的加油機、發動機、高超音速可變軌道導彈、003 航母、096戰略導彈潛艦相繼推出，兩三年後都會形成戰鬥力，美國在台海、南海將無能為力。

美國對中國的前沿威懾手段不可能成功，因爲美國爲了伊拉克和阿富汗戰爭花了超過7兆美元換來的是倉皇離開，財政上怎麼可能支撐與中國大戰？中國海軍力量已是世界第二而且迅速上升，想將中國巨龍困在第一島鏈之內，不現實也做不到，而且非常危險，必須改變政策！

布林肯最近接受《華爾街日報》的專訪時說美國不準備與中國衝突，但是指控中國正在挑戰基於美國制定的規則下的國際秩序。且不論中國一再聲明中國無意推翻現有秩序，就人類歷史而言，天下那有永恆不變的制度？世界的不斷進步就是人類與時俱進的結果。

怎麼打開美中僵局？

布林肯說中國接受聯合國憲章所明述的價值，而這也是美國威爾遜總統、小羅斯福總統所代表的理性政治家努力的結果，所以聯合國憲章也許是打開僵局的一個可能基礎。它是當今世界各國普遍接受的原則，問題是過去卅年來美國處理國際紛爭往往一意孤行無視聯合國的存在。如果美國精英能重新回歸聯合國憲章的精神求同存異，在平等和互不干涉内政的基礎上，積極處理國際問題和兩國關係，美中兩國和世界才會有希望！

（作者為中美論譠社社長）

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