美國戰略學者發表文章，建議台灣採取「焦土戰略」，以半導體產業為籌碼，表明一旦遭到入侵就會啟動自毀機制，美國及盟友承諾提供台灣高科技人才庇護，以嚇阻中國動武。無論對美國或台灣來說，這都不是個好主意。

為什麼？第一，台積電5奈米以下最先進製程一旦自毀，只會便宜三星。以後蘋果要造高階手機、高通要出高階晶片，都要看三星臉色。以為將高科技人才弄到美國就可以在美國複製台灣的先進製程？那就太小看台積電經驗傳承的價值與周邊龐大供應鏈的功能。

第二，這種玉石俱焚的「攬炒」策略嚇得住中共嗎？以香港經驗來看，恐怕不會。香港全球金融中心地位難道不重要？年輕抗議者拼命喊「攬炒」，中共照樣祭出「國安法」制壓。想離開請便，但犯法的不行。香港仍是「一國兩制」，卻丟掉了「港人治港」。台灣就算成為灰燼，爛攤子還是要台灣人自己收。

不過，真正讓人質疑的，是美國面對中國崛起，卻不願、不能、或不敢正面迎接挑戰，只是拼命鼓動盟邦抗中。美其名是聯合盟邦，實際上卻是「死道友不死貧道」。老大有這樣當的嗎？領導性霸權維護國際秩序，是要帶給盟友安全與福祉，而不是要讓盟友陷入戰爭風險或犧牲經濟利益。只想利用盟邦削弱中國，自己卻拒絕站在第一線。這種想收漁翁之利的低成本戰略，看起來很棒，其實只會讓盟邦愈來愈看不起。美國抵制北京冬奧、布林肯到東南亞訪問，已經呼喚不出追隨者了，不是嗎？

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