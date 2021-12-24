立委羅致政於11月9日質詢教育部長潘文忠時說：奧地利發給「國中1、2年級學生」每人1台平板電腦，日本提供「1至9年級的學生」平板電腦。泰國也早自2012年起，即開始發給每個入學的「小學生」平板電腦。11月25日，教育部隨即呼應宣佈：自明（2022）年起，首輪將投入117億元經費（總預算200億元），再以4年計畫針對全國「1至12年級」學生，全面推動數位學習精進計畫，以達「班班有網路，生生用平板」的「推動中小學數位學習精進方案」目標。

由於上揭數位學習精進計畫內容，其實質執行面為：「明年9月，61萬台全新平板到位，搭配前瞻計畫已購得之20萬台平板，配發方式採「偏遠地區學校」學生載具比率為1：1；而「非偏遠地區學校」，則以「每6班補助1班」的比例配發。至於學校各任課教師，務需再依課程教學與數位學習需求，幫忙學生「輪流借用」平板！筆者乃於11月26日以《生生有平板，潘文忠腦如白板》一文質疑：「輪流借用」平板，不就無法原機存檔，只能仰賴「雲端」上傳與下載？此再依教育部最新統計資料：109學年各級學校之學生總數共有421.2萬人，如此，則究竟需要多大的「一片雲」？

再者，「輪流借用」平板的耗損、損傷、損壞率勢必會較高，如此，「平板」維護、維修、報廢、重購費用，會算在誰的身上？以建國中學已然發生的問題為例，因該校「一年自費維修費用高達12萬元，導致校方緊急停發平板」，顯見維修費直令學生、學校吃不消的大問題，而對此，教育部難道「從未聽說、聞所未聞」？

之後，專欄作家「貓老師」則於11月29日，在其《4年200億經費達成國內偏鄉一生一平板，會不會是一場災難？》的專文裡，依其「第一線教師」的經驗直言證稱：「一生一平板會是一場前所未有的災難」！「貓老師」寫道：以現行機制來談，教育部以及所屬單位根本不曉得現在「載具管理系統」（MDM）的管理者（負責設備借用與登錄使用者、使用時數、使用服務、登入登出時間、設備位置、簽到與簽退、學習成就、學習紀錄、成績歸納……等），在偏鄉不是別人，就是「兼任教師」，而這些「兼任教師」通常課堂都多到一個爆炸，也就是單就一個正式或代理教師在一週滿堂20節的情形下，人力是完全無法負荷這件事情的！

除了「貓老師」現身說法外，同日也有長篇報載：「台灣實驗教育聯盟」理事長魏坤賓以公開信指出，如果在學生還不具備數位素養之前就給他們平板，相當於開啟「直通不適切虛擬世界」的便利門，後遺症大；教師及家長團體對這項政策也充滿疑慮。倘若在兒童心智發展尚未成熟之際，就提供了不恰當工具，即便工具本身再優質，都很難避免造成學童身心傷害；因此，必須先讓學生們學會如何「當工具的主人」，才有資格擁有這些工具，就像適齡取得駕照才可開車上路，學生要具備數位公民素養才能運用3C設備。

另「全國教育產業總工會」理事長林碩杰也於同篇報導裡指出：教育部之前推動「智慧型教室」，讓班級內都有互動式電子白板，這項政策還沒做完全，現在又來一個「生生有平板」，課堂上若真的「生生有平板」，學生不見得可以專心學習。而「全國家長會長聯盟」副理事長王瀚陽也說，這項政策主要是提供學生數位學習的硬體工具，但軟體在哪裡？108課綱下，學校師資不足，現在又要老師用平板教學，他們是否負荷得了，是一大問題。

隔日（11/30），又一篇《「生生平板」弭平城鄉落差？專家：關鍵在師資而非硬體》的專文也同樣公開直指：「以教學現場來看，偏鄉不缺設備，網路及師資才是關鍵」！專文內的受訪者新北市鼻頭國小校長李延昌表示：「偏鄉孩子家裡比較少有網路連線，然後我們這裡又沒有公共網路，所以變成孩子們回到家就沒辦法使用載具，所以等於說，除了在學校以外，我們偏鄉孩子的家裡的頻寬，我想也是需要這個政府去幫忙協助的」。而「均一平台教育基金會」執行長呂冠緯也對此直陳：「我們其實真正最怕的副作用是，又有一堆新的電腦鎖在校長室，為什麼？就是因為大家怕副作用，就是因為大家怕編成學校的財產壞掉，所以反而都不用」！

接著，本（12）月6日，因為許多家長緊張於「生生有平板」的「視力副作用」，而紛紛向媒體投訴陳情於孩子的視力已經不好，生怕「生生有平板」的計畫，最終會變成「人人戴眼鏡」！於該則報導中受訪的國健署「學童視力保健計劃」主持人吳佩昌呼應了家長們的憂心表示：台灣在國小到國中階段的近視惡化最為明顯，每年約加深100度。一般來說，近視每增加100度，黃斑部病變風險就會提高67%；度數增加超過300度，視網膜剝離機率是常人的10倍，500度以上則為常人的40倍。而三軍總醫院眼科部青光眼專科主任呂大文也警示：美國在2007年iPhone等智慧型3C產品問世前，小一學生近視率不到10％，但智慧3C產品問世10年間，近視率明顯上升至25％~30％；另有研究發現，若國小3年級近視度數已達300，或6年級已達500度，則日後度數恐會超過1000度。因此，兩位專家齊聲呼籲：國內學生從小課業壓力重，高度近視學童比率已達85％，若又提早接觸藍光，則更容易增加未來發生視網膜剝離、黃斑部病變的風險，配套若沒備妥，「生生有平板」的計畫不宜急著上路。

最後，則是於昨（12/22）日由媒體專題披露的：「目前新北市永和國中一共有302台平板電腦，都是由資訊組長「一個人」負責所有的修繕與維護。屆時如果「生生有平板」，則數量必再增加一倍，一個人就難以負擔」。而此，不只會讓專責管理人忙翻，且又因為在108新課綱中，七八九年級的學生，還得上「資訊科技」課，因此導致具有此項專業的人才勢必更難覓尋。永和國中校長鍾兆晉於是對此舉例：「代理代課老師有兩個缺，我們招了整個暑假，直至第29招我們才聘到。而其他學校30幾招的也還是有，就是甚至到學期初，也還陸續在招。等執行「生生有平板」後，責任應該是落在所有的師資身上，但是我們所有的老師，都有這樣的一個準備了嗎？」

鍾兆晉校長指出：資訊工程人才荒，學校能給的待遇又跟業界有著太大落差，擁有相關專長的人，未必想投入教育，學校根本搶不過大公司。新北市已是如此，偏鄉學校想找人更難！有的學校甚至只能找菜鳥老師，就算是美術課任，也得硬著頭皮兼著修電腦、管資安，師資培育體系並沒有足夠能量接軌。

綜此可見，今日台灣的城鄉數位落差，關鍵已不在「硬體」，而是在「師資」！當教育部只顧大撒幣買設備，教學現場卻沒有足夠主事巧婦，則「生生有平板」豈會有成效可言？且當無論是偏鄉還是都會學校，基本都是由「代理代課」教師協助處理「MDM」，在一人多工，又欠缺資訊人力的情況下，教師不單得忙著備課，還得負責保管諸多硬體，再加上KPI績效考核，則凡此種種，對於第一線教師的集體壓力、學子的視力保健問題、家長的普遍緊張憂心，教育部是不是該趕緊做個急踩煞車的決定！（作者為台灣師範大學教授）

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