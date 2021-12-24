一大早看電視新聞，立法院民進黨團有黨籍立委徹夜守候議場大門，只因為地制修法今拚付委，看到幾位立委們在議場門口享用熱呼呼早餐。 或許知道大勢已定，直到7點議場大門打開前，在野的國民黨與民眾黨立委皆無人到場。由於這是蔡總統的意志，必須要拍板，所以民進黨大黨鞭柯建銘與立院黨團只有使命必達，剩下的就是積極部署準大新竹市長與議員的選舉了。

另一頭，針對民進黨將總預算案逕付二讀，遭在野黨指控剝奪立委預算審查權後，立法院長已於23日公開認錯與希望彌補，所以透過朝野協商，柯建銘表示，大家都各退一步，「由我們提出復議案才能解套。」

這種心不甘情不願再來一回的一讀討論，對比之前吃相粗鄙，或許還可以說是及時回頭，但打從心裡就是要霸凌弱勢在野黨，哪裡把在野制衡放在眼裡。這種前倨後恭的迷航議政民主格局，如果傲慢態度不改，未來只會變本加厲吧！

今天是聖誕節前一天的平安夜，也是中華民國行憲紀念的前夕，或許蔡政府希望營造一個和諧寧靜的平安日，透過強行地制法的表決通過，保證不會全武行的國會大亂鬥，讓在野立委盡情發表意見，然後由蔡英文宣示大新竹合併是台灣區域整併進入新境界。

至於總預算二讀復議部分，因為不急於在行憲與聖誕節日前討論，等27日以後再來討價還價，一則可以為獨裁指責解套，二則可以安撫在野黨。看看民進黨這一套軟硬兼施的作法，在野黨一點輒沒有。

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