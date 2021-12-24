最近立陶宛頻頻出現在大陸與台灣之間的關係新聞上，引人關注。立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞同為被前蘇聯兼併的東歐三小國，2020年數據顯示，除了愛沙尼亞有6%的進口來自中國，這三小國與大陸和台灣都沒有太多往來，其GDP都不大且都正在萎縮，前景堪憂。最近這三國之中人口最多 (271萬)、GDP量最大 (560億美元) 的立陶宛卻踩踏中國大陸的紅線，允許 「駐立陶宛台灣代表處」 的設立，中國因此將中立外交關係降為代辦級，而且立陶宛駐華大使館空空如也，連一個外交人員都沒讓留下來，這或是立陶宛始料未及的。

立陶宛的這個動作其實是有跡可尋的，這曾被兼併過的東歐三國，因美、俄強權在烏克蘭之爭而心有餘悸，所以在美國總統拜登與波羅的海國家就烏克蘭問題對話時，立陶宛就希望美國能夠在立陶宛「永久駐軍」，用以威懾俄國，美國也還以立陶宛 「已成為地區民主的燈塔」的稱讚，不過美國迄今只給了立陶宛6億美元的進出口信貸。

受到中俄合作與「俄國與白俄羅斯一體」的影響，白俄羅斯很可能終止其與立陶宛的「鉀肥」合作，這對經濟已經走下坡的立陶宛的港口業與國民經濟都將是沉重打擊，加上把中國得罪之後的中國經濟制裁，立陶宛弄巧成拙，雪上加霜。

立陶宛只得向美國國務卿告狀指責中國反應過度，這又讓歐盟煩心，德國主流媒體《南德意志報》題為《愚蠢的立陶宛人》的文章寫道，立陶宛的行為，是無視盟友利益的政治考慮，稱其他歐盟國家必須向立陶宛表明這種行為是愚蠢和自私的。可是從美國公開的外交策略看，這剛好成為美國干涉中國內政、挑起台海海峽兩岸的緊張對立的又一支撐。受到美國語言上的支持和鼓勵，台灣當局做了一些不利於兩岸和平發展、有傷兩岸人民合作的言行舉止，當局者爽則爽矣，但日後因此受害較大的還是台灣人民。

立陶宛有點進退失據，新聞報導稱立陶宛開始向台灣施壓，在中國大陸「經濟制裁」背景下，要求台灣加快開放立陶宛的農產品的進口許可，台當局慷慨幫忙，讓立陶宛產品還在運途中或正在中國大陸遭「卡關」 而無法清關的貨品轉運至台灣銷售。這就包括了在歐洲的檔次不高的立陶宛巧克力，對品嚐過外國各式各樣高檔次極品的台灣消費者而言，立陶宛的巧克力倒不失為一新鮮嚐試，可是它卻像徵性包裹了一個台灣重大隱憂。

一是2010年兩岸簽署的《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA），十年來，ECFA對兩岸是互利雙贏，台灣的獲利更大些。以ECFA「早收清單」為例，台灣有539項產品出口到大陸，享受了免稅待遇，島內相當多數中小企業及中南部農漁民因此獲利巨大。而ECFA的簽署與實施也為台商到大陸發展提供了強大支持。截至2019年年底，台灣前500大企業獲得利潤的大部分來自大陸市場。ECFA還有助於台灣由大陸走向世界，獲得了參與新加坡、新西蘭等經濟合作的寶貴機會。

二是《區域全面經濟夥伴關係協定》RCEP，將自2022年1月1日起，對中國、日本、澳大利亞、紐西蘭、汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國、越南十個成員正式生效，將成為全球最大的自由貿易區。

而台灣約41.2%的出口都是賣到大陸與香港，一旦大陸被激怒，ECFA不再，美國的承諾又落空，而台灣已被排列在RCEP之外，台灣將面臨比近年來多次斷交更嚴酷的被邊緣化，就像立陶宛巧克力，允非2300萬台灣同胞的福祉。（作者為航太工程師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※