為抑制高房價及預售屋炒作，繼財政部於今年7月實施《所得稅法》「房地合一制實價課徵2.0版」，及內政部同時推行「預售屋銷售報備制及禁止紅單轉讓」新制後，中央銀行於12中旬又宣布選擇性信用管制新措施，即「第三戶及高房價只准4成貸款」，此次係央行史上最嚴格之信用管制。

根據財政部統計，目前全台擁有4戶以上房屋者有78萬人（含自然人及法人），而擁有非自住房屋10戶以上者有1700多人，以筆者在內政部地政司任職的經驗，政府抑制投機炒作要正本清源應實施「囤房稅」，大幅提高「非自住之住家用房屋稅率」。依現行《房屋稅條例》第5條規定，自住用房屋稅率為其房屋現值1.2%﹔其他供住家用者（非自住）最低不得少於1.5%，最高不得超過3.6%，各地方政府得視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率。

在實務上，本人在全國如持有3戶房屋，且無出租亦無營業，依法此3戶房屋均可適用自住用房屋稅率1.2%。以目前6都而言，非自住之住家用房屋稅率，在台北市持有2戶以下者課徵2.4%，3戶以上者課徵3.6%﹔在桃園市持有非自住之住家用房屋1戶以上者均課徵2.4%﹔至於其他4都，持有非自住之住家用房屋1戶以上者，每戶僅課徵1.5%。地方政府各自為政，稅率輕重不一，無非助長房地產炒作，難怪中央權責機關歷次實施之「打房對策」均無法立竿見影。

財政部應參酌台北市作法，立即修改《房屋稅條例》第5條規定，統一規範囤房稅稅率，即「非自住之住家用房屋稅率，凡持有2戶以下者課徵2.4%，3戶以上者每戶均課徵3.6%」，方能有效打房。

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