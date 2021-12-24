蔡英文贏得四大公投「信任投票」後氣勢如虹，立即強勢推動竹竹合併，果然兩天內就擺平黨內派系雜音，兩個主要反對黨雖然不服，但抗議過後也只能接受，畢竟投票結果代表公民集體意志，願賭服輸，必須尊重。

蔡總統歷史定位關鍵點

制衡力量已遭全面輾壓，不跛腳的蔡總統可以完全掌控大局，剩下最後兩年任期，她擁有過去兩任總統所沒有的揮灑空間，可以去解決纏繞台灣多年不能解決的問題，把國家帶往正確的方向。遺憾的是，大獲全勝的她，推動的第一個政策卻是改變遊戲規則，企圖以竹竹合併進一步鞏固民進黨的權力，而不是為台灣經濟固本。

國民政府遷台70年，兩岸多半處於高度對抗狀態，歷史經驗顯示，活潑繁榮的台灣才會更有吸引力，世界關心台灣，台灣才能屹立不搖。長期以來，一般都認為國民黨擅於經濟，民進黨專注政治與選舉。但過去兩年，民進黨在蔡總統帶領下，經濟表現令人刮目相看。也許是「運氣」好，「護國神山」氣場強大，讓台灣受惠於美中貿易戰和疫情下資訊產品需求大增，經濟表現20年來最佳。

民進黨已牢牢掌握行政、立法、司法三權，考試和監察權也大權獨攬，政權高度穩定。即使「網軍治國」弊病叢生，在野黨反對聲震天價響，也難以撼動人民對民進黨的信賴，這大概連民進黨自己都難以想像。

不過，千萬不要看內不看外，民進黨權力再鞏固，選舉形勢再好，若外部情勢繼續惡化，邦交國數量減少、國際組織不得其門而入、農產品對陸出口受阻，都會對民進黨執政不利，連南韓都對我輕慢以討好對岸，美國雖對我示好，甚至鼓勵盟邦與我交往，但效果有限，台灣的外部環境不會改善。

更重要的是，台灣經貿國際空間長期受阻，蔡總統於2016年大選打敗國民黨，就是因為國人支持她「台灣經濟走進世界」的承諾，但過去6年，在這一方面並無任何建樹，台灣出口對大陸依賴度反而更高，蔡總統妳不著急嗎？

如今反萊豬公投案已失敗，干擾美豬進口的因素已經排除，提供了蔡政府推動加入國際經貿組織的突破性機會，包括美國新近倡議的「印太經濟架構」、《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），都可以積極爭取。

能否順利加入這些國際經貿組織，將是疫情舒緩、美中貿易戰緩解後，台灣能否藉加入經貿組織或簽署架構合作協議，突破外交封鎖，擴大和各國互動交流的空間，以創造未來經濟成長動能的關鍵。

爭取加入印太經濟架構

「印太經濟架構」是美國總統拜登提出的新概念，經商務部長闡述後輪廓逐漸清晰，但具體內涵仍待建構。總的來說，它是著重於包括貿易便捷化、供應鏈韌性等新興議題為主的協議，將於明年2月啟動。身為美國貿易長期的重要供應方，我國應早日備妥方案，並善用雙方關係升溫的機會，爭取以創始成員資格參與遊戲規則制定，以避免受到直接或間接的損害。

在傳統區域貿易協定方面，我國已申請加入CPTPP，即便未遭任何國家杯葛，其行政和諮商也將經歷漫長時間；更何況領頭羊日本已放出訊息，日本「核食」若未開放進口的話，台灣要入會將非常困難。既然反萊豬公投未通過，蔡政府應及時處理「核食」進口案，加快台灣獲得成員共識入會的腳步。而相較於僅涉及台灣出口量約20%的CPTPP，RCEP更涉及了50%出口，重要性當然有過之而無不及，台灣加入的機會雖然不大，但至少應該表態，表達我國追求貿易自由化的決心，將有助其他成員改變對我的看法，爭取簽署雙邊FTA的機會。上述三大貿易架構，只要成功完成一項，都將使蔡總統成為自李登輝後最成功的總統。

兩年的時間其實很短，若能全力衝刺，還是可以寄予厚望，它不僅事關蔡總統的歷史定位，更是台灣經濟前途的關鍵轉折。但蔡總統卻選擇優先推動竹竹合併，讓民進黨這頭權力巨獸更加地張牙舞爪。蔡總統這種只為民進黨壟斷權力施力，而將能為台灣經貿實力奠定基礎的決策冷落一旁，顯示她懼怕失去權力，但她究竟是在擔心什麼呢？