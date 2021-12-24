一個《地方制度法》修正案才說要付委，民進黨立法院黨團卻又要逕付二讀，如此急就章所為何來？蔡總統甘冒天下之大不韙，不顧在野黨反對、黨內精英反彈、縣市不平衡的嚴重後遺症，如此恣意妄為，只說明一件事，台灣已進入「假民主、真獨裁」的時代。

新竹市長林智堅9月首提「竹竹併」，表面是讓竹科不用跨縣市管轄，提高行政效率以利關鍵產業發展。但明眼人皆知這是他為自己量身打造，準備下個位子，民眾黨就諷刺說「取消連任限制不就好了。」

況且，再提升格案，台灣承受得起嗎？大陸國土是台灣的267倍大，只有4個直轄市；美國3.3億人口也只1個直轄的華盛頓特區；日本也僅有2個直轄府，小小台灣有6都還嫌不夠？難道財政困難、募兵財源不足、年金破產危機等等，都是喊假的。

新竹縣市合併人口102萬，若再合併苗栗縣就有155萬人，已跨越《地制法》升格門檻的125萬人，但民進黨卻不考慮，堅持只要竹竹併，這不是很奇怪？最有升格條件的彰化縣人口126萬，一旦《地制法》修訂完成，大新竹升格了，彰化縣卻紋風不動，如何說服民眾？且大新竹直轄市人口還少於一般縣市，說得過去嗎？

「行政區劃法」草案多年未能完成立法，《財政收支劃分法》也多年未修法，但如今民進黨為了一人量身訂做修改《地制法》卻想快速闖關，不惜惹眾怒，完全違背民主政治的精神。民進黨已全面執政，多的是中央職位可供林智堅歷練，還要如此硬幹唯一的理由就是小英的政治盤算，想瓦解客家族群挺藍的基本盤，不能併苗栗，就因綠營選舉沒勝算。

升格問題攸關重大，不經評估就蠻幹，早晚出大事。台北市長柯文哲勸民進黨「別把台灣拖垮」。四大公投雖完封，不代表民意也會同意民進黨走向真獨裁。