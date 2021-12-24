大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，曾與大陸國家主席習近平在福建共事，素有「知台派」之稱，日前他發表文章表示，「堅持反共的國民黨頑固派」與「堅持台獨的民進黨反動派」都是阻礙統一的主要敵對力量。台灣有媒體做了摘要報導，一些解讀認為北京和藍營徹底切割。但若閱讀汪毅夫全文並觀察大陸近期對台的宣示與作為，應可發現這個解讀並不完整。

不會被武統民粹迷惑

汪毅夫定位「反共藍」的敵對性，是從國共鬥爭、兩岸關係的歷史脈絡總結而出，出自中共長期的政治論述，新版的《歷史決議》中對國民黨亦有相同的定性，中共對國民黨的態度並無變化。反而該重視的是這篇文章對民進黨的態度，先援引《美麗島》發刊詞提到「台灣人民對於中華民族的貢獻」，認為台灣黨外運動最初並不涉及台獨傾向，後又表示「民進黨也不是一塊鐵板」，「不放棄台獨的民進黨人就是民進黨反動派」。換言之，將「頑固台獨」與其他民進黨人區分開來，前者是「敵人」，後者仍然是大陸團結爭取的對象，這才是汪毅夫的深意。

過去一段時間，國台辦頻頻出招打擊「頑固台獨」，連行政院長蘇貞昌都被拉上「戰犯」清單，偏藍的遠東集團也被扣上「台獨金主」大帽子，讓人擔心大陸會不會把「和平統一」的對台政策帶進死胡同？汪毅夫的文章是在回應這些擔心。這個回應，恰好與國台辦發言人馬曉光不久前「反台獨不反台灣」的表態，及大陸國務院發布ECFA繼續實施文件，形成前後呼應。北京既不會被台獨激怒，也不會被美國挺台政策干擾，更不會被內部武統仇台聲音迷惑，這應該是最清晰的訊號。

無獨有偶，新華社在六中全會後採寫《促成國家完全統一，實現中華民族偉大復興─權威專家談新時代黨解決台灣問題的總體方略》，闡述「習時代」大陸對台政策內涵，特意使用「權威專家」四個字，就是要告訴外界，這篇文稿的權威性、重要性不容置疑。其中，有幾個訊息需要注意：第一是標題使用了「促進」統一，而非「完成」或「實現」統一，以該文的字斟句酌，說明大陸雖強調統一的必然性，卻未設定「倒數計時」的目標，現階段對台工作仍然是為未來的統一創造條件、積累基礎。這和美方及民進黨宣稱掌握中共2024或2027武統時間表，完全不同。

統一未設定倒數計時

第二，大陸權威專家提出「心靈契合式統一」是中共「國家統一理論的重大發展」，並確認「融合發展」是兩岸從「和平發展」向「和平統一」的路徑，這就非常正式、理論式地將習近平本人對台論述上升為全黨精神。眾所周知，外界對台海情勢感到悲觀，一個重要因素是發現大陸內部反台、仇台、窮台、困台的民意高漲，政治和社會菁英也迎合民粹的激進聲音。如果將兩岸統一建立在台灣經濟倒退、民眾一無所有、戰爭摧毀一切的基礎上，這與習近平的對台方略和中共的統一理論完全背道而馳。

第三，在台海持續緊張、兩岸官方往來斷絕6年的當下，大陸藉「權威專家」表態「推動兩岸關係和平發展是台灣問題各利益攸關方的最大公約數，是一個可以攜手各方朝前走的最佳選擇」，是非常深遠的政治訊號：首先，「台灣問題各利益攸關方」應包括美、日等國，說明大陸不迴避處理兩岸關係的外部因素；其次，「兩岸和平發展是最大公約數」的喊話對象，當然是蔡政府和民進黨，同時大陸專家亦重申「兩岸協商談判解決政治分歧」，說明大陸並非要繞過台灣的政府，仍把台灣民眾選舉產生的執政當局作為談判對手。

無論汪毅夫對民進黨「一分為二」的辯證處理，或大陸「權威專家」對中共當前對台政策的定調，都透露出一個訊號，那就是兩岸關係看似山窮水盡，其實仍有柳暗花明的可能。對蔡政府而言，根據《中華民國憲法》及增修條文定位台灣、依據《兩岸人民關係條例》處理兩岸關係，本不存在問題，如果願意與激進台獨路線切割，回到兩岸和平發展的軌道，兩岸關係的轉機並非天方夜譚。