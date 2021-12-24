民眾沒有健忘，國民黨公投小組執行長、立委林為洲日前才表示，國民黨犯了嚴重策略錯誤，自推兩個公投案卻喊「四個都同意」，造成新北市長侯友宜等縣市長與黨中央矛盾。這番檢討恐怕並沒有完全反映民眾的低投票率現象，因為就算是國民黨提案的兩個公投案也是完敗。這次公投結果，不僅凸顯國民黨內部的矛盾，也顯示國民黨整體形象仍有待提升，如果黨建立不起責任政治，還只是停留在個人利益算計，恐怕國民黨革新的路將更為漫長。

為昭顯國民黨的責任政治，首先，林為洲才剛辭去國民黨副秘書長對公投失敗負責，卻立刻宣布角逐立院黨團總召職務，實在讓外界觀感不佳。林為洲出身新竹，此刻對於蔡英文為選票算計推動的「竹竹合併升格」不思如何破解，反而著眼立院總召職務，難道不是將個人政治利益的盤算置於政黨利益之上嗎？

首先，林為洲是反萊豬公投的領銜人，對於「反萊豬」後來被民進黨扭曲成「反美豬」的謬論，非但束手無策，反而還助長民進黨煽惑國民黨反美的形象，最後高民調支持的反萊豬案也跌破眾人眼鏡被封殺，領銜人自然要負政治責任，既然宣布辭去國民黨副秘書長一職，就暫時不應再謀求任何黨職，以免招人話柄。

其次，林為洲多次出格失言，引發外界熱議批評，對於修憲立場搖擺，對於廢考監兩院持開放態度，對於兩岸立場的脫序，對於國民黨失敗的檢討總是拿錯藥單，是否適合擔任黨團總召，國民黨真的應慎重考量，否則未來在修憲議題上恐冒極大的風險。

外界早已厭倦國民黨高層只會做個人算計，敗選後反而步步高升，有違民主政治責任的原則，若一再如此，國民黨將永遠挽不回政黨形象，更贏不回年輕人的尊重。一個提案公投都完敗的人，如何能期待他合縱連橫立院議案而完勝呢？（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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