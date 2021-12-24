台灣目前為高齡化社會，按照推算在2026年則有可能會進入超高齡化社會。面對未來的超高齡化社會，我國的社福系統是否能支撐的住呢？現行階段政府提出所謂「長照ABC」的政策，從C級單位的巷弄長照站、B級單位的複合型服務中心，到A級單位的社區整合型服務中心，在每個級次的資源服務下，讓失能長輩、高齡長者有更適合的長照服務，而這些服務是能夠讓照顧高齡長者的家屬有一些喘息服務。其中在C級巷弄長照站數量相對多，許多轉型為讓社區長者走出戶外的聚會點，不僅能讓長者藉由參與社會活動預防及延緩失能，也因為有定期的據點，更能夠讓家屬放心的工作。只不過，未來當老年人口越來越多的話，現行的長照機制可能無法負擔。

面對未來超高齡化社會的來臨，政府有必要著手規劃，不論是長照2.0的再升級，或者是偏鄉地區支持系統及醫療照護，都是未來社福系統的挑戰。這些社福機制不可能到時才發布政策實施，因為其中涵蓋了人力、設備、制度，是無法未來馬上宣布就立即實施，而是要分階段實施。

其中，所謂「時間銀行」的機制，在高齡化社會及超高齡化社會就相當重要，現況長照人力已無法充足，但需要被服務的長者未來會越來越多，如果導入時間銀行的機制，在現行體制下長照人力能拓展為專業長照人力、志工行長照人力。時間銀行的概念是讓參與社會服務的志工將平常的服務時數存起來，而當未來自己變老之後或者是家人有需要時，則可以申請政府機構或社福團體的免費長照服務，舉例而言，小樺與年邁的奶奶同住，平常除了上班也會撥空當志工，在社福單位擔任志工服務時數累積1000小時，近期想出國遊玩，但又思考家中年長的奶奶無人陪伴，小樺的奶奶是行動自如的長者，幸好有了時間銀行的機制，可以讓小樺用1000小時兌換免費的五天送餐服務，而小樺出國就不需要擔心奶奶的用餐了。

時間銀行是透過大量存取志工時數然後兌換免費的服務，雖然時數不是等值兌換，但卻能夠讓照顧高齡長者的家屬能夠多一份支持，甚至可以帶起全民志工的風氣。鄰近國家，日本建立了類似「時間銀行」的機制，讓服務能帶給未來多一點保障，不僅可以換餐點，也能換陪伴服務，是重視人與人之間服務的關係。

台灣推行時間銀行的速度緩慢，目前最為大宗的時間銀行機制有新北市公辦公營的「佈老時間銀行」、以及弘道老人福利基金會。雖然推展進度緩慢，但時間銀行所遇到的挑戰會是「時數非等值兌換」、「長照人力不足」、「城鄉資源不均」、「專業人力不足」、「時數認列的範圍」五大困難點，這些造就了台灣推行時間銀行的進度緩慢。

要有效推行時間銀行，不僅需要政府與民間服務團體的努力外，更需要有民眾的支持。時間銀行所存取的服務並非是能１比１的兌換，這讓一些志工認為說不划算。所以一定需要換個角度思考，回歸志工的精神，原本就不求回報，那如果有這麼好的兌換喘息機制，為何不善加利用呢？

由於時間銀行的推行勢必會讓被服務者及服務者增加，雖然服務者可以協助一些基本的長照服務，但不一定足夠，所以政府在這機制最能夠協助的是「增加專業長照人力」、「縮短城鄉差距」、「專業人力的保障」，能夠透過媒合社會人士，或者是與大專院校相關領域的學系進行合作，在未來能夠學以致用，也能增加就業機會。偏鄉長照資源現行就已不足，未來在時間銀行的機制裡，如果兌換所要被服務的對象是偏鄉的長者，那偏鄉是否有足夠的長照或社福機構來推行呢？政府得要規劃在偏鄉地區的資源投入。然而長照並非只是單純的陪伴或者是協助居家照護而已，有時還會需要一些專業人員（如社工、心理師）的協助。

現階段社工師、心理師專業人員人數就已不太足夠，專業社工、心理師不足的原因雖有可能與工作複雜性有關，而讓社工師最沒有受到保障的是有些社福機構會要求回捐薪水。這舉動雖然政府早已明令禁止，但稽查的落實會是一大關鍵，往往都是得要機構的當事人向民代陳情、向新聞媒體爆料，相關單位查會嚴厲處置。如果專業人員的基本保障一直未落實，那未來又該如何改善專業人員不足的窘境呢？

台灣推行志願服務的政策，因為需要受訓，所以相對嚴謹一點；但也因為有受訓才能成為真正的志工的機制，時數也都是由合法的志工運用單位登打，這在時間銀行的機制裡是相當重要的一環。如果沒有被立案的志工運用單位所開的服務時數是可行的，那就有可能會有時數浮報的問題。當然並非每個非志工運用單位的團體都會有這狀況，但這也是對於志工與國家的雙重保障。未來時間銀行也蠻大的機會會是由政府主導，社會福利的支出也會相對的變多，所以如果非立案的志工運用單位所開立的時數是能夠被認列的話，那國家對於社福資源的投入不一定是有保障的。

在時間銀行的機制裡，就能夠結合現行衛福部的志願服務整合系統，漸進式的將實數採電子化登記。不僅能有效整合志工於各服務單位的時數外，外來甚至能直接將系統多設計兌換功能，升級成為時間銀行系統。時間銀行的觀念不是一定要兌換東西，而是平常的小服務累積起來，未來當有需要時可以透過這機制尋求他人幫忙。時間銀行也不一定要使用在自己身上，如果也能夠運用在家中長者甚至想轉贈給別人，那就能形成一種永續志工的概念以及社會善的循環。（作者為大九學堂二期學員）

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