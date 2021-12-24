俄羅斯拉了17萬軍人到毗鄰烏克蘭的邊界，連補給線和野戰醫院都準備好了，烏克蘭指稱俄將出兵入侵，美俄打算下個月就此事談談。俄羅斯總統普丁表面上說是因反對烏克蘭加入北約，其實這不是大問題，但也更因此看出了國際政治冷酷的現實面。

俄羅斯4月也在邊界陳兵10萬，形勢在美國總統拜登與普丁會談後緩解，現在俄軍又來了，到底普丁是擺擺姿態製造談判籌碼，還是真想吃下烏克蘭，國際各路專家分析來分析去，基本只能靠猜。因為普丁的思路根本和西方國家不同，2014年時，誰又想得到普丁會在烏克蘭局勢突變時迅速併吞克里米亞？如今再做類似的事，真不可能嗎？

當烏克蘭親歐派壓過親俄派時，普丁不只占領了克里米亞，也支援烏東頓內次克與盧干斯克的獨立運動。烏克蘭東部俄裔多，一直是親俄的，頓內次克與盧干斯克雖說要求獨立自治，其實和克里米亞一樣是受俄國指揮和援助，沒什麼獨立性。

所以，普丁若真想入侵烏克蘭，光兼併頓內次克和盧干斯克是沒有意義的，因為該兩區已是囊中物，併吞只是給個名份而已。有專家認為，至少要占領到聶伯河，重新取得克里米亞的水源才有價值，如此一來，就占了烏克蘭一半國土。但烏克蘭這些年來接受大量的美國軍事援助，可不像2014年時那麼孱弱；而且因為俄國占領克里米亞和煽動烏東分裂，民意對俄國極為反彈，已不再有激烈的親歐vs.親俄之爭。俄軍將會遇到強硬抵抗，即使占領也很難治理，因為民間的敵意必然極深。當年黯然退出阿富汗的慘痛教訓，大家可沒忘記。

俄國出兵的話，除了戰場的耗損與治理的困難外，也要承受國際制裁的代價，最主要的影響是經貿，與德國建的北溪2號天然氣管勢必無法啟用。但仔細想想，俄羅斯占領克里米亞並沒有付出太大的代價，普丁被排除在G7峰會外，對他也不痛不癢，事情一久國際社會也默默接受了。普丁或許因而認為歐美只是紙老虎，吼兩聲罷了。

事實上也差不多，因為歐美並不會為了烏克蘭與俄羅斯開戰，英美說考慮派特種部隊和軍事援助，這就是在吼兩聲，想嚇嚇普丁，重點還是要烏克蘭自己打自己的仗。美俄都是核武國，核彈放出來將是人間煉獄，冷戰時再緊張也不敢真開戰，何況是為了其他國家交火，這也許是讓普丁有恃無恐的原因。

普丁的要求是北約停止東擴，並保證未來不讓烏克蘭加入。問題是，北約原本就沒打算讓烏克蘭加入，因為北約是軍事同盟，成員國遭攻擊，其他成員國就有馳援義務，烏克蘭和俄國關係這麼複雜，讓她加入會大大增加北約與俄國軍事衝突的機會，北約並不想捅這個馬蜂窩。

但心中想避險是一回事，被人逼著公開做出讓步，可就顏面無存了，這也會讓歐美標榜的崇高理念大打折扣。其實普丁要的，是歐美承認烏克蘭屬其勢力範圍，但烏克蘭畢竟是個主權獨立的國家，歐美不能做出任何把她推入火坑的動作，可要為她上火線也做不到。對於俄國的大軍壓境，歐美的援助頂多是派軍事專家支援，再加上經濟制裁，打仗的事還是要烏國自立自強。這個局勢，怎麼覺得有點熟悉啊？