1987年11月政府開放大陸探親之後，老百姓也能前往旅遊，大陸給予許多方便與優待，贏得不少台灣人心。但是7年之後，1994年發生「千島湖事件」，根據當年4月15日蓋洛普民意調查顯示，受該事件影響，台灣民眾支持台獨的比例高達27%，創下歷年來民意調查的最高點；《聯合報》民調更指出，台灣贊成與非常贊成台灣獨立的民眾大幅升至42%，強烈衝擊兩岸關係，顯示台灣民眾因該案產生仇視大陸的心態，改變對大陸的認同。

27年之後，筆者站在歷史後端來回顧這件慘案的感想是：由於兩岸缺乏互信、處理新聞在認知上的差距、意識形態的迥異、大陸封鎖新聞否認劫殺的官僚作風、李登輝仇中的火上加油，使一件可以理性處理解決的刑事案件擴大為難以收拾的政治事件，更是兩岸恢復和平交流之後最重大的裂痕，台灣人民再度仇視大陸的開端。

美麗湖景成殺人墳場

1994年3月31日大陸觀光船「海瑞號」在浙江杭州淳安縣千島湖遊湖時遭歹徒奪財焚船強迫致死，罹難者包括台灣遊客24名、大陸導遊和船員8名共32人，全船無倖存者，刑案成為政治事件。

中共同意罹難者家屬50餘人到大陸處理善後，卻因涉及敏感的司法管轄權問題拒絕海基會人員前往協助，也不同意將冷藏屍體運回台灣，所有遺體逕行就地火化，台灣當局和罹難者家屬對中共先封鎖消息再否認是殺人案件的做法表達強烈抗議。

中共對此事件相當困擾，開始宣稱是意外事件的謊言被台灣記者戳破之後急著破案，但在未抓到凶手了解案情前仍堅稱是意外船難。因為公安單位知道在緝凶破案之前不宜公布案情以免打草驚蛇（台灣偵辦重大刑案也是如此）。可是在那時代兩岸缺少互信，因此台灣斥責中國政府蓄意殺害台胞。

6月10日3名凶嫌被逮捕進行司法審判時，中共只發旁聽證給立委呂秀蓮、律師許文彬、《中國時報》、《聯合報》、中央社和老三台電視記者；海基會人員僅能以「個人身分」前往旁聽，不具備兩岸中介單位所具備的協調、協助、溝通能力，猶如武功被廢除的俠客，毫無功能作用；當時人在上海的海基會副祕書長石齊平也被禁止前往現場了解案情，因此海基會決定不派人到場。

有關賠償問題是由出團的長風旅行社、旅行業同業公會、家屬直接和大陸地方政府洽商，海基會完全使不上力量，罹難者家屬在台灣公開指責海基會無能，悲傷的家屬們不滿情緒的發洩實屬正常，但海基會已傾全力想趕赴現場給予協助卻被阻擋無法入境。

海基會在千島湖事件中負責處理兩岸緊急重大事件的任務，受制於中共無法達成，交流預算幾乎被立法院刪除並禁止海基、海協所有後續事務性談判，文教交流停頓4個多月，此乃「匹夫無罪，懷璧其罪」；5月1日至16日台灣更暫停民眾赴大陸探親旅遊，經濟部停止審核批示赴中國大陸的投資案。

案發前一年超前部署

案發前一年，1993年筆者擔任海基會旅行服務處長時，曾率四人小組超前部署赴千島湖、黃山考察旅遊環境及風險評估。猶記2月中旬筆者從杭州驅車赴千島湖旁淳安縣的小鎮建德（此處有碼頭），訪查了解當地民情環境並住宿一夜後，搭船展開實地考察，在千島湖的另一端碼頭搭專車前往黃山。

千島湖是1959年興建的一座水庫，距離杭州、黃山各150公里，景區總面積982平方公里，湖區面積573平方公里，枯水期星羅棋布的1078個島嶼（其實就是建水庫後被淹沒的小山頭）會陸續浮出湖面，平時約可看到400座小島。

由於早上預定搭乘的快船沒來，船老大也聯絡不到，全程陪同的大陸海協會處長臨時商調小型慢船巡視千島湖，幾位船伕在甲板上打麻將自娛。筆者訪談他們對千島湖旅遊的看法，船老大表示這幾年正在陸續開發建設中，遊船和船伕都受到列管，附近居民純樸，除了會向遊客兜售水果土產外，旅遊非常安全。由於是慢船，一趟4小時的千島湖考察歷經6小時才到達深渡碼頭；在碧波萬頃，寧靜的湖光山色中我們確實感受不到危險，未料一年後被列為高風險旅遊區。

千島湖位於浙江淳安縣，湖泊是因1958年建新安江水庫形成的人工湖。（徐尚禮攝）

台灣也有一個千島湖觀光景點，位於新北市石碇，是翡翠水庫的上游水域，因為興建水庫而遭淹沒，居民被迫遷村，當地景色秀麗，茶園林立，被稱為「千島湖的失落村莊」。

大陸千島湖範圍遼闊，雖然寂靜荒涼，卻是山巒疊翠、煙波浩渺。除猴島上的野生猴群停留在岸邊有傷人之虞（那時無法上岸），整個旅遊環境極具發展潛力。當年湖畔四周只有小賓館，歷經20年開發已有跨國的洲際度假酒店、喜來登酒店、皇冠假日酒店、綠城度假酒店，成為知名的度假旅遊景點。

1994年千島湖旅遊在旅行社的宣傳下已逐漸熱絡，但意外總是人生的一部分，海瑞號遊船上的台灣旅客就不幸遇上死劫。

刑案成兩岸政治事件

千島湖事件本來是刑事案件，其獨特之處在於遇難者主要是台灣遊客，於是一件刑事案變成政治事件。案發後中共封鎖消息，禁止隨意採訪，並宣稱這是一件意外火燒船事故。台灣媒體在這事件中扮演了重要角色，記者追查真相各顯神通，是天職也是競爭，但造成的深遠影響卻是始料未及。

中共在最近幾年對這案件已有詳盡的說明，也承認初期的錯誤作法，雖然是單方面的說法卻符合當時中共維持兩岸和諧、溝通互動的本意。而且海基、海協兩會在前一年，1993年4月舉行的辜汪會談才開啟兩岸談判、和平交流的時代，雙方在願意「擱置爭議，求同存異」的共識下溝通往來，中共當局似不可能片面破壞兩岸中斷了40多年的僵局與敵意，但是當地貧窮的混混歹徒卻攪亂了全局。

千島湖命案發生在1994年3月31日下午4點多的猴島附近；浙江省淳安縣公安局表示在次日上午8點才接到報案，警方趕到現場發現遊船燒得只剩空殼殘骸，船底仍有濃煙冒出。但是台灣光華雜誌（新聞局出版）1994年5月號報導，另一艘同行的遊船黃山號在發現海瑞號失蹤後，當晚就向當地公安單位報案。報案時間是救人的關鍵點，兩岸公布的資訊有明顯差異。

警消人員在船上1、2層船艙沒有發現屍體，底層船艙積滿水，什麼也看不到，於是將遊船的殘骸拖到岸邊。不久獲悉海瑞號載的全是台灣遊客，包括24名台胞，大陸導遊2人，船員6人。在那時把台胞奉為上賓的時代，24名台胞集體失蹤是天大的事，警消緊急向上級通報。

這些台灣遊客是3月20日從廣州入境，遊覽成都、重慶、三峽、武漢之後，31日從安徽黃山市的深渡碼頭上船，計劃到千島湖中的佛教勝地、充滿禪味的蜜山島山頂蜜山禪寺禮佛之後，在茶園鎮毛竹源碼頭上岸住進建德縣清心賓館，次日取道杭州返台。

案發當晚八時還沒看到海瑞號靠岸，碼頭工作人員認為他們可能駛向其他碼頭上岸而未在意；當時手機還不普及，聯絡不到遊船卻也沒向公安和上級報告。

但是第二天早上接獲報案趕到的公安局刑警支隊長劉勇健覺得事有蹊蹺，立刻出動20多艘船艇在案發水域和附近40公里湖面、山灣島嶼展開搜索，空軍也加入搜尋，沒有任何船客遇救的消息。當天下午4時，海瑞號餘火撲滅降溫後抽乾積水，劉勇健下底艙勘查，駭然發現32名慘不忍睹的遺體。

千島湖事件出事船隻「海瑞號」船上被燒後的痕跡。（葉清芳攝）

底艙有17坪，高近兩公尺，是一個貨艙，平時要用折疊梯才能下到艙底，可是這鐵梯不見了。如果遊船起火，遊客會往湖裡跳而非跳到艙底自尋死路，劉勇健直覺認為這件船難不是單純的意外事件，而是涉及謀財害命、殺人滅口的案件。

台灣旅行同業公會三人代表火速於2日連夜由上海趕路，3日上午10時抵達千島湖，但被禁止接近出事現場。遇難者家屬50多人在4月4日趕到淳安，獲告是一件遊船意外事故，這謊話是中共地方政府犯下的重大錯誤。

因為4月1日下午地方政府就判斷這不是意外，4月2日杭州市公安局對所有遺體進行檢驗，法醫驗屍結論為遇難者進入底艙前仍活著，船上人員極可能受暴力脅迫進入底艙，被焚燒和窒息而死亡，是有計畫的謀財害命。

4月5日國務院介入調查，派國家八大高級刑偵專家之一的法醫陳世賢負責處理全案，我熟識的浙江省台辦主任馬光武是位對台胞非常熱心友善的高幹，他也積極投入協助查明真相；4月6日陳世賢到海瑞號殘骸現場反覆查證，心裡終於有譜了。

這時全案已鬧得沸沸騰騰，國際上也相當關注此案，台灣方面宣布案情未查清之前，停止兩岸間一切交流。

官場上通常有兩個傳統，一是瞞上不瞞下，私下解決結案，避免遭處分；二是大事化小，小事化無，低調處理。可是台灣整個旅遊團被滅團，非同小可，不能私了，於是從淳安縣上報到杭州市、浙江省政府再到國務院中央，全力查緝凶手找出真相。但是浙江省政府在匆忙情況下未經深思，對迅速趕到的受害者家屬以固有心態隱瞞事實，以為賠償道歉就可解決紛爭，這一步走錯導致事態擴大，一發不可收拾。

罹難者家屬要求證據來證明是意外船難，最後才談賠償，這和中共當局以往處理災難意外事件只重賠償的模式不同。而且台灣的媒體10餘人在4月2日就偽裝成罹難者的外甥、姪子、女婿、未婚夫、妹夫，在4日和家屬一起到達淳安，讓中共匆促期內無法查明他們真實身分。

台灣記者的觀察敏銳

記者職業的觀察力、判斷力與採訪刑案經驗，加上沒有當事人痛徹心扉的哀傷與迷惑，很快就發現絕非意外事故。這些記者也怕被識破身分遭驅逐，因此多用閩南語交談，但此舉反而引起公安的懷疑與注意，而調來一批懂閩南語的福建人展開諜對諜的工作。

4月4日午夜12時雙方達成共識，家屬勉強同意遺體就地火化，罹難者每人獲賠人民幣13萬5000元（超過1990年10月廣州白雲機場劫機空難死亡台胞的賠償，記憶所及是賠償4.5萬美元，當時匯率是1美元相當27.5元台幣）。

5日在淳安舉辦追悼法會和追思彌撒，6日集體入殮，7日在富春江桐廬市火化，8日家屬捧著骨灰到杭州，9日上午經香港返回台灣，同日行政院新聞局舉行國際記者會，李登輝抨擊中共政權像土匪，台灣民情愈形激憤。

但是台灣記者提出關鍵性的疑問才揭發真相，一是為何遺體上半身碳化，下半身完整？如果是意外火災應該是整個被燒毀，而且所有財物完全不見。二是受害者當中有不少青壯年，還有6名水性很好的船員，船上還備有救生圈，怎會集體逃向艙底？

浙江省政府一直到4月12日還堅持說是意外事故，結果反而欲蓋彌彰，因為燒柴油的海瑞號艙底多了一個不該有的汽油桶，重20公斤的折疊鐵梯不見了，底艙壁上有許多圓形凹陷以及一個沒有爆炸的炸藥包（受潮未爆）。

法醫陳世賢證實32名罹難者是被燒死，因此屍體血液中的碳氧血紅蛋白濃度高達40～60%，肺和其他器官裡的煙塵和碳末是一氧化碳中毒的現象，證明死者是遭到武裝暴力搶劫再焚船滅口。

實際經過是歹徒盯上台胞當天搭乘末班的「海瑞號」，傍晚時刻持獵槍斧頭上船後，逼遊客交出財物，騙說只要錢不要命將台胞及船員趕至船艙底部，打開船上的消防栓向底艙灌水準備沉船，並用獵槍霰彈射擊船艙恐嚇，再將爬上甲板的鐵梯收起潑上汽油、丟炸藥點火讓船上32人全部命喪火窟。

死者身體一半在水裡一半在水面，歹徒潑下去的汽油是飄在水面上燃燒，所以屍體才會一半焦黑碳化，一半完好。船用柴油的燃點是220度，是在火災後才能點燃，艙壁上的凹陷是獵槍霰彈造成的。

海瑞號是艘將近百噸的遊船，一般的遊船和漁船追不上它，要攔截海瑞號必須是摩托艇或水上摩托車，而且歹徒持有槍械刀斧炸藥才制得住遊船上的青壯年。

經由上述諸多跡象和附近居民提供的線索，凶手身分逐漸被拼湊出來。由於公安單位對外都說是意外事件，所以3位凶手以為作案手法天衣無縫，繼續留在淳安縣；而淳安是山區，對外的幾條道路已被封鎖嚴密監控，歹徒相貌也已獲悉，根本也無法逃離。

調查存疑仍被當懸案

4月15日公安循線逮捕了22歲無照營業水上摩托艇的主謀吳黎宏，後來又逮捕另外兩位共犯胡志瀚和余愛軍，在他們住家找到受害者的財物，4月17日警方宣布破案；同日中共首度承認千島湖的火燒船事件是一樁經過策畫的「謀殺、劫財兼毀屍滅跡」的惡行。

千島湖凶案三名被告聆聽宣判。（葉清芳攝）

4月18日國務院總理李鵬特別對此案發表談話，凶手應受到重懲；5月8日，中共同意在海協會與公安的陪同下，海基會人員與法律、鑑識科技專家、刑事專家侯友宜等人可以調查「海瑞號」的船體，結果又引發多項疑點與糾紛，因此即使中共公布詳細案情後，在台灣仍被視為懸案，但已無法查證。6月12日杭州市中級法院宣判3人判處死刑，6月19日執行槍決。

回顧往事不勝唏噓，兩岸經由軍事衝突、冷戰對峙、和平交流，千島湖事件政治化製造了新的刻版印象，到今日台灣的仇中反中去中國化，進入1949年以來最嚴峻危險的時刻，瀕臨戰爭懸崖，真是世事莫測難料！

（作者為文史工作者）

【未完待續，歐陽聖恩專欄每周六刊出】