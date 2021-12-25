近日去了一趟廈門參加兩岸交流活動。

很不好意思地跟各位說，距離第一本書出版已經過了五年多，距離我第一次上豆瓣更是過了十一年左右。

然而今時今日去一些場合，自我介紹、或是別人問起「為什麼進這一行」的時候，也都是從進入豆瓣論壇開始說。

「那個時候我什麼都不懂，問了很多傻問題。你知道我以前請過一個到台灣旅遊的大陸朋友吃什麼嗎？薩莉亞。因為那時作為窮學生的我非常喜歡去吃薩莉亞的義大利麵，我以為大陸沒有這家連鎖店！那位善良的朋友吃完飯才忍笑著跟我說，大陸有非常多間薩莉亞……」

「放在現在，我絕對也會被說是無知的井蛙吧。但那時是真不知道啊！」

「那時候我們一些台灣網友，放到現在百分之百被舉報了，一天都活不了。但那時人們真的在交心，用真心換真心。也是謝謝那個時代，我才能寫出第一本書，才能夠走上兩岸交流這條路。所以，我的職業生涯一要感謝大陸網友、二要感謝大陸同學、三要叩謝馬英九。」

在很多私下及公開場合都這樣反覆陳述過。

這一次到廈門，深切感受到兩岸確實從友好期來到了敵對期，氛圍確實不同了啊！在我印象中廈門是「鴿派」的大本營，這可是個隨時有人告訴你「我有一個金門的朋友」的地方！

幾年前來廈門，驚訝於廈門人的口音跟台灣簡直太像了！那時雖已投身政治，但誰跟你講政治啊，這可不是北京。

那時，我說「我是台灣的」，總換到廈門出租車大哥不可思議的眼神。「您這口音，我以為你北方人！」

這回，2021年再訪廈門，對方訝異於「哎呀你是台灣的？口音不像」之後，話匣子一開，或是感歎、或是不滿：「哎你們台灣政府搞得呀」、「以前還老去金門，以後可能去不了了」、「都是一家人搞成這樣何必呢」。

熱血一點的年輕司機，還會用毫無殺傷力的胡建腔（福建腔），信誓旦旦。「我有一個金門當過兵的朋友，跟我說不會打啦，打不起來啦，我們會投降啦。我跟你說，如果真打，吃個早餐就結束的事...」

聽一個台灣腔小哥哥這樣說，格外有意趣。

下車微信給友人，「什麼時候廈門人開始跟我聊兩岸政治了？我以為這是北京專利。」

廈門友人表示，會關心吧，畢竟我們是前線。話鋒一轉，「雖然感覺要打，我們也是前線，但很安心，感覺打不到，跟自己沒關。」

哎喲真有信心啊。我大笑以對。

回顧今年，其實除了老生常談的政治和輿論氛圍之外，我更有感觸的是大陸整個大環境的變化。

前幾天公司同事寫了一篇年終回顧《2021來不及焦慮，只顧著活命》，內文有這樣一段話。

「數年前，受公司委派赴香港交流，與香港青年做了一些交流。

彼時，香港經歷多年經濟增速低位徘徊，人們薪資水平也多年裹足不前，不少人，尤其是年輕人對未來普遍比較悲觀。

反倒是內地，儘管經濟轉型等壓力越來越大，但每年經濟增速還是相當可觀的，工資水平也基本上每年都在上漲，大家對未來的預期當時是非常樂觀的，認為經濟形勢出現的困難都是暫時性的。

然而，僅僅數年，我們很多人都難以再抱持這樣的樂觀態度了。」

看到這段話，靈光一閃，翻開微信，總結今年新認識且常聊天的男性：啊，果然三位都是小朋友啊，年齡差距快十歲的那種！

或許看倌此刻已經挑眉，哎喲阿姨找小鮮肉，還啃仨！想到這類的同學您太齷齪了。回望今年，多數力氣都被阿竹、刷劇、走公園、泡咖啡館佔滿了，剩餘十分之一精力用於工作（真對不起老闆）。此外已無殘存力氣風花雪月，這是實話。

既然是年末總結，就老實告訴諸君為何這一年來總與小鮮肉談天說地、增進感情。

緣由其實非常簡單：對於我這位1989年出生的台灣女生而言，在大陸被稱阿姨，但我們與大陸95後（甚至接近00年）的一些精神層次，基本無縫接軌。

我相信，跟我同齡的台灣朋友們，過去數年，在面對同樣年齡的大陸朋友、同事、出租車師傅時，都遭遇過無數次的觀念碰撞。

比如以下。

「什麼年紀就要做什麼事。」

「台灣年輕人大學畢業後去咖啡廳工作，也沒有什麼抱負，就是小確幸。」

「你都快三十了還想去gap year？」

「這個年紀了差不多要抓緊生小孩了吧？」（第一次見面的相親對像認真地說）。

「啊你還沒結婚啊？你不結婚啊？要結要抓緊啊。」（你你你，就是你，是不是也留言這樣說過）。

從學校畢業轉眼已經這些年，除了在工作上有些許長進之外，感情觀和生活觀仍一如二十五歲。過去與同年紀男性相處總感覺對方過於成熟，過於著急，還是別彼此禍害，自有阿竹之後更甚少去酒吧尋覓。

幸運地，今年還是透過各種場合認識了可愛的男孩子，偶爾微信聊天，大都能引起共鳴、一拍即合。

跟小鮮肉約會，沒有結婚生子之老掉牙討論，僅有「現在怎樣努力其實也不可能買房養家，不如快樂地獨自美麗」；跟小鮮肉聊天，不會出現「奮鬥就有未來」之雞血，我說一句「我好想半年不上班，去泰國學語言」，會換來對方滿臉艷羨「我也要去」之共鳴。

跟小鮮肉聊起低生育率，所有人異口同聲，「生個屁啊，薪資這樣房價那樣」；跟小鮮肉聊起有點想買房，對方睜大眼睛，「壓力很大耶，其實不結婚的話一直租房就行啊」。

往昔總得很努力地跟大陸朋友解釋，「經濟停滯」是一種什麼感覺，為什麼台灣年輕人對自身未來和經濟環境沒有太多期許，小確幸小滿足。解釋老半天，還是換來對方一臉不解。

如今不必解釋，小鮮肉們就含淚握住你的手，對啊我懂！我明白！

這些，讓人倍感親切：好像回到台灣了啊！

台灣85後的靈魂伴侶，原來是大陸95後！做了一年請喝咖啡的可愛阿姨姐姐之後，荷包很空，心靈倒是滿足。

與同齡的大陸朋友分享種種約會趣事，順道刺激他們。「看看看，以前你們笑台灣年輕人沒有抱負、快樂地在咖啡店打工，如今你們的下一代也成為躺平世代」。

嘴炮歸嘴炮，但也心知肚明，今年沮喪的、不安的、對整體經濟憂慮的，不僅是年輕一代。

2021年的氛圍，反對內卷、經濟不景氣、低生育率、痛罵資本大財團，人們只能慶幸自己與家人仍然身體安康。就算是同齡人，我們也許久沒有聊起「打拼」、「為什麼不結婚」、「確定不要小孩嗎」這些老話題，甚至今年收穫不少「你這樣真好，養貓自己過，沒有太大壓力」的羨慕。

2021年的氛圍，政治上打雞血，經濟上唉聲歎氣。

人們喊著荷包空空口袋沒錢，只能以「哎美國疫情死這麼多人呢，我們能活著就好，活著真好」相互勸慰。

但是，回望2021年，「喪」這個詞又不能完全概括。

過去一年我跟同事討論無數次的，就是大陸年輕一代的複雜心理——一邊喊躺平，一邊對自我未來無限迷茫，但對國家未來又充滿熱忱。

我那群可愛的同事也是。身為新聞編輯，批判政府、諷刺時事，乃是常態。但我深切地感受到，他們在批判中存在對政府能解決問題的信心；在沮喪中仍有「不過是增速放慢，未來仍然可期」的盼望。

上一秒哭喊「盡力活著已是不容易」，下一秒又自豪「中國遲早成為第一大經濟體」。

前一刻還在跟我說「經濟放緩，百姓吃土」，下一刻又問我「台灣怎不回歸？回歸後財政收入都用於改善生活」。哼，你們這群矛盾的吃瓜群眾。

回望2021年，大陸民間對台灣之不滿情緒高昂，對台灣民間之想法也已經懶得理會。論起台灣，「什麼時候武統」是唯一能激起民眾閱讀興趣的。在台灣，同樣對於大陸充斥情緒，不管美國對台灣如何，「只要美國能反中，就是台灣的好朋友」。

兩岸民意之對立，「就要跟對方唱反調」之情緒，已經非常明確。

最近的王力宏風波，大略是今年唯一一次，兩岸民意取得強烈共識，終於能與對方溝通的新聞事件。哎，做這一行總是啃著白菜，操著長安街的心。

過去一年，環境如此，有多少是真的不敢寫的？

思來想去，還是覺得自己是年紀長了，實在討厭罵罵咧咧、「你對我錯」這種方式。

十一月的時候因為寫議題，跟台灣同行聊起了兩岸對於民主之想法差異。比如什麼叫做人民都該享有政治權利呢？對於台灣人而言，就是選票，罵罵馬英九和蔡英文，每天報紙輿論狂轟濫炸，出完氣各自睡覺，暢快無比。

對於大陸民情而言，國家建設治理和經濟的成果能落實到身上，底層脫貧，有貪腐能夠舉報，問題能被解決，這些具體的好處就是人人都能享受到之政治權利，「誰有選票」無法定義人民就絕對就有政治權利。這兩種哪有誰對誰錯？就是各有千秋。

兩岸互相學習，實踐是唯一真理嘛。拿出成績走自己的路，才是根本。

正因已經討厭互罵，厭煩非黑即白，所以更確信離互聯網需有一段距離，不然能把自己嚇死，啥都不用寫了。這輩子是沒指望有流量發大財了，但寫出來的必須是自己所想的，必須是對台灣朋友和大陸朋友都能訴說的。

當雙面人，或是一味地奉承主流政治正確，最後都會自我面目模糊。說的，還是必須是我自己的話。

過去一年所寫，上能交代老闆和公司，下能不負讀者，尚須進步，但至少都有走心。

對自我未來迷茫，但對整體環境還是具備期待。不知未來會如何，只期望自己能夠一點一點地進步，成為那種無愧讀者與這份工作的寫作者。

2022年繼續見，感謝您的相知相陪。（郭雪筠/台北女孩）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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