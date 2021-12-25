被視為2015年的《巴黎協定》以來最為重要的氣候峰會聯合國氣候峰會COP26（氣候變化綱要公約第26次締約方會議），上月中旬在蘇格蘭格拉斯哥落幕，與會各國雖然達成了共識，但因大陸及印度臨時發難，致使大會將先前的協議文本中的「逐步淘汰」（phase out）改為「逐步減少」（phase down），大會主席Sharma甚至表示對事件的發展「深感抱歉」。

這也透露出一個重要的訊號：儘管減碳排已成為全球的重要共識，但在執行層面，卻仍受到相當大的挑戰，尤其是挑動到燃料、能源使用這類敏感的神經，更是難解。之所以如此，能源及電力供應問題，在減碳排的過程當中能否順利得到解決，已成為最大的考驗。

減碳排既已成為全球一致的顯學，改善碳排對地球環境的破壞，已到了刻不容緩的時刻。國際能源總署（IEA）指出，全球必須先停止對所有化石燃料供應計畫提供投資，才能順利在2050年之前達成淨零碳排；而科學家研究結果也顯示，必須在上述期限內達到淨零碳排的目標，否則全球暖化效應將加速惡化。

現實的情況如此，節能減碳的確勢在必行，但在執行面上卻窒礙難行，台灣和全球遭遇雷同。舉例而言，近幾年來一連串與減碳排有關的金融、企業改造工程，包括銀行簽署赤道原則、淨零銀行、還有所謂的ESG概念股、ESG基金崛起，同時各國監理機關都在倡議責任投資、責任融資、永續投資，與TCFD（氣候相關財務信息披露工作小組）的財務揭露原則，似乎進行得如火如荼。但最近揭露一份統計數據，卻使全球減碳排運動，形同挨了一記悶棍－－原來，就在11月，全球碳計畫（GCP）揭露了一份報告，2021年主要由燃燒化石燃料造成的全球二氧化碳排放量增幅，恐怕會達到4.1％至5.7％，不僅沒有降低，甚至還大開倒車，回到歷史高點。

追根究柢，最大的問題出在供電問題。就在今年，中國火熱的實施能耗雙控及限電政策，但沒多久就對外宣布對於原本被劃定為限電區的地方，將暫不限電，關鍵原因，即在於無法抵擋限電造成停產的重大經濟衝擊、損失。除了中國外，近期煤碳、天然氣價格全面大漲，這也意謂著在短期之內，電力供應勢難擺脫這些非潔淨能源的掣肘。因為潔淨能源包括風電、太陽能等，全部都得「靠天吃飯」，無風無光照時就發不了電，這是潔淨能源注定的「天缺」，也使得石油、煤碳、天然氣這些原料的供應，對於每個國家不僅不可或缺，尤其是對於產品供應國更是如此，一旦缺電，就會導致停產，接著就是供應鏈斷鏈，進而引發更嚴重的輸入型通膨問題，這些都是當前在推動減碳排議題上，最大的障礙。

儘管如此，減碳排及永續金融，仍然是一條必須繼續推進的路，尤其是台灣加入永續金融及整體企業減碳排的步伐，在時間上稍嫌落後，更須急起直追。放眼未來，減碳排勢難避免，我們必須有一套明確的量化指標，來衡量每個企業在排碳、減碳的變化，透過市場機制來要求企業在碳排上自我節制。其中最重要的是，除了各界一再呼籲應接軌國際設立碳權交易所之外，國內碳費如何徵收、碳價該訂多少，到現在也還沒取得多數共識，更遑論訂定具體的方案。

歐盟即將在2023年試行碳邊境調整機制（CBAM），將對進口產品課徵碳定價格，廠商必須有原生產國的支付碳成本證明，才能獲得減免，因此，及早落實碳費規畫，並同步輔導上市公司內部提早部署實施碳定價，提高出口競爭力。

「若能賺到錢，為何還要砍樹？」這是一位曾經砍伐將近1.2萬英畝土地的巴西農民的心聲。的確，若能有穩定的替代性收入，誰願意成為環保的劊子手？透過碳權交易、訂定合理的碳費價格，是減少碳排放的重要工具，在這方面，台灣的腳步已經落後了，對於這個全球有志一同的「共同願景」，儘管達成不易，仍必須要急起直追。