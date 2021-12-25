國軍參謀總長降編為二級上將之後，因為有64歲退役的限制，平均任職只有16個月，現任總長陳寶餘上將，也將於明年4月屆臨退伍，總共只當10個月，總長頻頻換人，對於建軍備戰的一貫性與持續性，是非常不利的。

遠的不說林鎮夷、李天羽、湯曜明等諸位總長，任期都超過2年，至今國軍仍在為前總長李喜明的「整體防衛構想」爭論不休，尚無定論時，轉眼間又換了4任總長，每個總長的用兵理念不同，對台澎防衛作戰的想法也不一樣，辛辛苦苦熬了40年當上總長，好不容易拿到「虎符」了，正要一展長才時，就屆臨退伍，真是情何以堪。

說穿了，就是因為將官的老齡化，尤其是海空軍的將領，初任將官時大都50歲了，除了歷練必要的主官職外，大部分時間都在高司單位擔任幕僚主管，每天都在辦公室「等因奉此」消磨時光，銳氣盡失，等到年近六旬，才有機會晉候上將，等一任司令當完，要接任總長時，也快退伍了，總長戰時是部隊作戰的實際指揮者，若是任職時間不夠長，與十大戰略單位主官還沒建立默契，又要換人了。

當然治本之道是減少將官歷練層級，加速培養，但是在國軍認期別不認能力的傳統，就算資淺的上將當了總長，也指揮不動學長，所以應該修改任職條例，一但接任總長任期就是兩年，年輕者可以繼續做，年長者不受退伍年齡的限制，如此總長的戰略指導、用兵構想才有時間推演、驗證，才能貫徹到基層，也算是對總長這個國軍最高的職務的一種尊榮吧！

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