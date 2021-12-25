自從蔡英文當選總統以後，她的用人哲學，似乎完全不考慮是否適材適所、是否專業對口，而是完全以酬庸為目的。高票當選連任後，她這個酬庸的習慣越發無所顧忌。

譬如說，她讓一群助選有功的深綠律師們分別擔任金管會、經濟部長、駐外大使之外，又讓個牙醫來擔任衛福部長。讓一個違反《菸害防制法》的老菸槍擔任衛福部長，的確讓人跌破眼鏡。 陳時中是傳染病學門外漢，蔡總統卻讓他擔任疾管中心指揮官，不就是因為他曾經是小英基金會負責人、籌募選舉經費有功的大功臣，於是給他這個職位作為酬庸後謝？

陳時中是募款高手，自然得經常跑攤喝酒K歌，與藥界、醫界、企業界金主建立了良好的關係，當上部長以後，這種長期培養出的金流人流關係，豈能忍痛割愛？

現在傳言蔡主席又準備培養他出馬競選六都市長之一，刻意讓他每天準時在鏡頭前曝光，增加他的知名度。除此之外，還準備讓他在元旦當天獻唱國歌，讓中間及淡藍選民誤以為他心中還有中華民國存在，還真是用心良苦。

陳時中在防疫期間未能超前部署，出了那麼多紕漏，死了那麼多人，蔡政府去依然力挺到底，還不同意讓他道歉下台。窮盡洪荒之力，就是要挺他這個死忠的英粉去擔任市長！

一個適任的市長，除了要能知恥守法、堪為市民表率之外，還要精通管理、賞罰分明。陳時中除了自己不戴口罩，與金主們一起放縱地K歌喝酒之外，他的屬下歷年來桃色糾紛不斷，部長卻認為只要公領域認真做，私領域他可以視而不見。市民會放心讓這樣公私不分、自律不嚴的人來擔任市長嗎？

現在醫界又傳出，接任衛福部長一職者，將由小英競選總統連任時，籌組後援會為她累積醫護界人脈的不分區立委邱泰源來接任。

如果為政者把政府官位作為選舉的酬庸工具，拿國家資源去攏絡人心，完全不在乎此人是否適材適所，是否能無私地奉公守法、把人民的生命福祉作為第一優先，實在有負全民囑託。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※