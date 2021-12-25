外交部長吳釗燮24日在立法院外交及國防委員會報告「1218公投結果對我國與美國、日本關係之發展與展望」並備詢。國民黨籍立委指稱吳釗燮是「斷交部長」、「中華民國罪人」，並聲稱吳部長至今不下台，「臉皮厚到極點」。吳釗燮表示無法接受這種說法，其實，大多數的國人恐怕也不會接受這種說法。

放眼當今內閣，言行荒腔走板者比比皆是，吳部長並非名列前茅。舉例而言，新冠疫情爆發後，衛福部長陳時中號稱「超前部署」，結果今年5月因為「3+11」政策造成防疫破口，一時之間人心惶惶全台大亂。又因為意識形態作祟，致使疫苗短缺，使台灣由防疫模範生淪為疫苗乞丐。

在疫情嚴峻時期，陳時中部長與眾人群聚飲酒高歌，歡愉之情溢於言表，完全沒有「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的情操。事發之後，依然神色自若主持記者會，要比臉皮厚，吳部長可說是望塵莫及。

再看農委會主委陳吉仲，面對中共禁銷台灣鳳梨、釋迦，陳吉仲束手無策，只會動用國庫公帑補貼農民。如此撒錢應付的方法，相信農委會基層科員也能想到，何須勞動英明的陳主委呢？為了對抗「反萊豬公投」，陳主委竟說萊劑是營養品，難道是把國人當成豬隻嗎？

最重要的是，在2008至2016年兩岸「外交休兵」時期，若干邦交國前往北京洽談建交，都遭到北京婉拒。蔡總統就任後，外交休兵終止，短短5年，我國已經喪失8個邦交國。到蔡總統2024年卸任前，還會不會有斷交事件，殊難逆料。

我國外交處境與兩岸關係息息相關，外交成績兵敗如山倒，最該下台的人是誰，不是非常清楚嗎？

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