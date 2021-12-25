在公投之後，民進黨的大動作可謂接二連三，先是試圖沒收審查程序強行將總預算逕付二讀，後又試圖推動《地方制度法》修正草案直接逕付二讀，這都引發了在野黨的極大不滿，民眾黨團總召邱臣遠更是痛批「綠色獨裁時代來臨」，中國國民黨前主席洪秀柱亦表示民進黨已經將國會貶爲了「橡皮圖章」。從民進黨的所作所爲來看，此話確有道理，但仍有補充餘地。因爲立法院對民進黨而言除卻「橡皮圖章」的作用之外，還有一個作用，那就是「分贓」。因此比起「橡皮圖章」，「橡皮圖章分贓院」這個名號，可能更符合民進黨對立法院的期望。

對民進黨而言，「分贓」曾經是專門用於指責國民黨的一個詞，但自民進黨完全執政以來，這個詞就變得與民進黨愈發貼切。早在去年監察院人事案時，民進黨將公職視作利益交換的分贓籌碼這一點就已經暴露出來，此並非國民黨一家之言，即使是在考監問題上與民進黨立場相當接近的時代力量，在當時也表示民進黨此舉像是爲了「養老、酬庸」，而非履行監察院應有的職能。

我們不能忽視，過去民進黨曾經長期主張廢除考監二院，然而在其執政之後，卻彷彿已經忘卻了這一使命。雖説廢除考監需要修憲故門檻極高，但若是民進黨真有心推行，大可以對監察院進行「瘦身」，將監察院長等職空置。畢竟，民國憲政史上並非沒有監察院長空置長達數年的例子，無非是民進黨是否願做的問題。民進黨對此的解釋是「在修憲程序完成之前，還是必須要依照憲法完成提名」，但這完全不過是謊言，畢竟他們始終無法解釋，這個「必須」是從何而來。更何況民進黨還在監察院下設立了國家人權委員會——被蔡英文期許成爲「國家良心」的機構，這樣一來，你還要怎麽廢除監察院呢？那不是一併把「國家良心」廢除了嗎？

考試院問題也類似，當民進黨因言行不一面臨質疑時，被提名的考試院長黃榮村提出現在的《考試院組織法》在修改後「已有相當進步價值」，民進黨對此亦無多少異議。但這樣一來，民進黨恐怕不得不面臨一個問題，那就是考監二院究竟是什麽存在？是有著「進步價值」的正當機構，還是因憲法所限不得不存在的「歷史遺留」？民進黨無法回答，但其他人都看得很清楚——對民進黨來説，都是「分贓院」罷了。

話題回到立法院，顯然考監二院並不能滿足民進黨的分贓需求，立法院也就成了新的「分贓院」。這一分贓或許並不局限在民進黨內部，側翼亦是分贓對象，陳柏惟不就是很好的例子嗎？在罷免陳柏惟之前之後，民進黨的政治人物以及網軍都在反復抨擊國民黨「大黨打小黨」，但觀察民進黨當時的所作所爲，不知情的人哪裏會覺得陳柏惟是什麽「小黨」的成員，因爲民進黨對他的幫助比起正規的民進黨員可一點都不少，甚至猶有過之！原因很簡單，他當時能當選，實際上正是民進黨向基進黨分贓的結果。畢竟他本人並非在地人士，即使真要禮讓，哪裏有禮讓這樣一個空降部隊的道理？更不用提陳柏惟立場極端，因此更易得罪中間選民，請他空降只能説是分贓的結果，而非正常的選舉協調禮讓。

在上次九合一的時候，基進黨還掛出「這塊7萬8，那他們花多少」看板嘲諷民進黨和國民黨都是「金權政治」，而基進黨則是「更好的選擇」。不僅如此，當時基進黨還參與了「無限可能大聯盟」等第三勢力，似與民進黨劃清界限。然而在去年大選基進黨得此厚禮之後，他們便徹底拋下了「第三勢力」的僞裝，死心塌地當上了民進黨的側翼。既然如此，民進黨也當然要全力護航陳柏惟，防止這送上的厚禮被民衆罷免變爲一場空，只是最終事與願違罷了。

在陳柏惟之後，「無黨籍」的林昶佐也面臨罷免投票——他當初能被「禮讓」很大程度上是民進黨刻意分裂時代力量的結果，而他也因分裂有功得到了民進黨賞賜的立委席位。作爲對比，和林昶佐一起退出時代力量的洪慈庸也得到了「禮讓」（只是未能當選），但留在時代力量的其他人就未得此待遇，黃國昌更是怒斥民進黨「打破本月初兩黨主席對談的協議」，這也昭示了民進黨的「禮讓」到底是什麽性質。

這樣因分裂有功而被民進黨賞賜立委之位的人並不只一個，社民黨的范雲也是個好例子，柯文哲更譏民進黨此舉如「斬首」。不難看出，民進黨究竟是把立委一職視作「公民代表」還是「分贓籌碼」？答案已經顯而易見。只是相比之下，范雲在民進黨的不分區中因此格外安全，而林昶佐此時面臨罷免就顯得有些無助，所以林昶佐也在前些日子徹底拋下了面具，稱自己不排斥加入民進黨；這説明他終於認識到了民進黨分贓給他的目的是什麽——民進黨給你好處，當然是爲了讓你爲民進黨做事！

當然，有針對黨外人士的分贓，自然也有黨內分贓，上次大選民進黨的不分區名單不就因派系分贓不均鬧到流會嗎？這次台中市第二選區補選難道背後沒有派系分贓難以平衡，所以不得不提名無特別明顯派系色彩的林靜儀以作權衡的因素嗎？黨內提名能鬧出如此多的花樣，法案卻又接二連三嘗試直接逕付二讀，這便是民進黨對立法院的態度！

民進黨究竟想要怎樣的立法院？年初一位民進黨立委的「質詢」大概能夠回答這個問題：站在質詢台前誇讚蘇揆是「護國神山」，在承擔，在守護台灣……這就是民進黨的質詢！而看如今民進黨在立法院的架式，大概這也是他們對立法院的期待吧，用立委提名的「禮讓」當誘餌去打壓反對黨，同時維持黨內派系平衡，再用高薪養著這樣一群分贓的產物，這就好了嘛！至於什麽民意，什麽審查，管那些做什麽呢？

但我們相信，民進黨「橡皮圖章分贓院」的算盤雖然打得好，卻注定是不能長久的。綠色謊言和芒果乾能夠騙一部分人一時，但終究不可能騙所有人一世。固然現在在野黨的監督權正在被民進黨弱化乃至嘗試被沒收，但終有一天，人民會從民進黨手中奪回自己應有的權利！

（作者為香港浸會大學碩士生）

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