最近「民主獨裁」的話題火熱，主要是國民黨人在指責蔡政府的蠻橫鴨霸，但有氣無力的批評似乎也無法扭轉這一趨勢，四大公投失敗之後，民進黨政府又迅即推出兩大爭議政策，即新竹縣市合併和總預算逕付二讀，似乎不顧及外界的批評。

面對這一局面，深藍選民無不捶胸頓足，很多人也指責國民黨領導層無能，算計太多卻自己無法形成戰鬥力。這一分析不無道理，比如新竹縣市合併的問題，一開始鬥最兇的反而是民進黨內部，早在公投宣傳最為密集的時間點，林智堅就在臉書上開炮，掀起茶壺裡的風暴，公投之後又有所謂英派公然唱反調，國民黨在這其中的角色反而神隱，甚至有些曖昧，可能他們覺得合併之後他們也有勝算吧。

不過這其實也算不上能力不足的問題，精於算計也不是錯誤，任何一個政黨都要在選舉背景下計算好利弊得失。但同樣是算計，國民黨和民進黨卻有本質差別，格局不夠和理念缺失才是國民黨時下的核心弊端。

先說格局，經歷無數次分裂和潰敗之後，泛藍陣營的影響範圍在台灣政治版圖上已經大為壓縮，這次公投其實就是深藍和深綠的對決，國民黨聲量大但支持者少，開票之後即會一敗塗地，這不僅是此次公投的必然結果，之前的兩次大選也同樣如此，只要這一趨勢不被扭轉，訴諸藍綠對決只會讓民進黨永保政權，而國民黨不知為何卻從未面對這一局面，只會在不斷壓縮的深藍票區進行政治操作。在外界看來，其結果除了繼續向下沉淪外看不出還有任何其他可能。

改變的方向其實顯而易見，國民黨必須走出讓支持者含淚含血投票的思維怪圈，為自己找出真正的議題設置，能夠開拓新的支持群體。這裡自然又涉及到第二個問題，即理念缺失。開拓新支持者，或者說贏回流失的支持者群體，必須要有能夠打動人心的理念和主張，而不是拿香跟拜，更不等於別人支持什麼自己就主張，如果是做這種思考的話，那就只能走向跟民進黨一樣主張台獨、踐行民主獨裁，然而這又只會讓自己變成尾巴黨，對選民來說，有正主可以支持為何還要支持一個投機政黨呢？

其實這次公投就可以看出國民黨的問題所在，除了「重啟核四」是自己的一貫支持外，萊豬和公投綁大選都或多或少跟自己以前的主張相矛盾，而藻礁公投則是自己之前漠視的議題，四大公投案一出，給人最明顯的感覺就是為了反對而反對。換句話說，國民黨訴求的對象是「討厭民進黨」的那批人，但對這批人來說，討厭民進黨絕不等於支持國民黨，因為國民黨更差。

國民黨已經逐步將自己變成了一部選舉機器，一切都在圍繞選票來運作，但卻忘了欲速則不達的道理，愈是在有限的空間中精算得失，愈是見樹不見林，不知自己身在何處。其實民進黨就是國民黨很好的借鏡，這個黨雖然派系林立、鬥爭激烈，但其理念多年來都未曾改變，只會因應現實做出妥協，但妥協絕不等於變來變去。事實上，民進黨那些為反對而反對的議題設置，除了給當時執政的國民黨製造障礙之外，也沒有得逞，說明基於政黨對立所選擇的議題只有干擾對手的作用，卻沒有讓自己更加強大的功能。對國民黨來說，在優勢已不在我的情境之下，當務之急是壯大自己，而不僅僅是干擾對手。