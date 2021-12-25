你比自己想的更容易被左右！為何我們有時顯得盲從，有時又刻意不做別人已經在做的事？我們以為做決定的是自己，卻忽略了背後深厚潛藏的「社會影響力」。一場王力宏與李靚蕾的離婚大戲，炒熱了台灣這兩周的媒體風雲，讓民眾心情跟著澎湃，療癒了一半台灣人對公投結果的不快，也掩蓋了總預算逕送二讀的荒謬。

為什麼熟悉市場的專業人士也無法預測哪些商品會暢銷？為什麼有些品牌要付錢請某些名人別穿自家衣服？為什麼一些精品業者應該鼓勵仿冒（因為棄舊才能換新）？為什麼外觀越普通的國民車賣得越好？為什麼家中排行才是選拔頂尖運動員的關鍵？

賓州大學華頓商學院行銷教授約拿．博格繼暢銷書《瘋潮行銷》後又有一剖析人類行為的代表作《看不見的影響力：華頓商學院教你看清自己如何受影響，做最好的決定》。書中指出，社會影響力無所不在，從眾可以幫助我們快速做決定。不知道今天天氣該穿什麼衣服，看看窗外的人怎麼穿；在聚餐最後想來客甜點，其他人卻興趣缺缺，你也就算了。從眾也可以減少社會壓力，人類天生具有模仿的傾向，跟其他人做相同的事容易贏得好感。據說在談判時模仿對方的舉動，成交機率就可以高5成。

然而，人類行為十分複雜，我們在某些時候又會想要特立獨行。當某件商品透露出跟身分地位有關的訊息，我們就會想要與眾不同。中產階級比起勞動階級更在乎自己的獨特性，上流人士更加嚴重。我們所處的文化也會造成差異，像是美國追捧獨特性，日本則是推崇要合群。這些因素交錯影響著我們每日做的決定。不管是買衣服、政治議題投票，或是開車禮貌，甚至是婚姻關係，我們都受社會影響，卻往往不自知。

靈魂伴侶的概念，遠自柏拉圖時代已有數千年歷史。之後滄海桑田，但我們依舊認為，每個人都有獨一無二的真愛。這年頭，交友軟體Tinder的翻牌功能取代了情書，一夜情或許取代了用心追求，但大部分的人依舊相信，真命天女與真命天子的珠聯璧合可以讓自己完整。然而我們在不知不覺之中，低估了自己受社會影響左右的程度，二人的世界備受考驗，爭吵常隨外界觀感而起。

李靚蕾在那篇絕佳長文中寫道，「我決定站出來其中一個原因是，我不想要再有女生跟我經歷一樣的事情，也覺得這個世界，需要更多省思。一直以來有權有勢的人操弄媒體，媒體操弄大眾，導致社會價值觀的偏差，輿論思維被控制。雖然這個產業很大，我衷心的希望未來有權有勢的人，能被禁止透過營銷來控制與論導向和維護自己的人設，讓公眾人物能夠以真實的面貌，呈現在大眾面前。也讓事實能夠被看見。」

在社群媒體盛行、網軍當道之際，社會影響力已更嚴重地侵蝕我們。王力宏人設一夕崩塌，錯在之前不對，但如今我們就真的看清楚他了嗎？不論政治或生活，別人的行為有沒有正影響著我們？要不當一起自殺的旅鼠，又不當從眾的羊群，這年頭要活出自我，有夠難！（作者為台北市出版公會理事長）