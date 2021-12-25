蔡英文要求立法院修訂的《地方制度法》草案一旦三讀通過，不僅讓縣市合併成執政黨選舉工具，更將使國土規劃淪為自助餐，愛吃什麼拿什麼，愛升誰就升誰，「顏色」就此成為升格直轄市的唯一關鍵。

現行《地制法》規定，縣市要升格須符合兩要件，一是人口數逾125萬人，二是在政治、經濟、文化及都會區域發展有特殊需要。這形同是為審核設置雙保險，避免直轄市趨於浮濫、稀釋財政資源分配。最具體的例子就是人口數達126萬的彰化縣，即便一隻腳已過門檻，但因卡在第二要件，讓升格始終只聞樓梯響。

如今，蔡英文下令將升格兩要件改為符合其中一項即可。這意味著，修法後全台16縣市，無論人口多寡，只要中央「青睞」誰，誰就能中選。畢竟，所謂「政治、經濟、文化及都會區域發展有特殊需要」這段文字，本身就是定義模糊，隨人說了算。

此次《地制法》修法將使蔡英文就此揹負讓國土規畫破碎的罵名，但為何她仍要硬幹到底？替已屆滿2屆新竹市長的林智堅找工作，只是附贈的小蛋糕；讓身兼民進黨主席的自己更有把握穩住新竹、贏得2022年九合一選舉，避免執政提前跛腳則是前菜。

最重要的是，「升格直轄市」將就此成為民進黨攏絡地方基層民代、綁樁拚選舉的工具，在資源可以拿更多的利誘下，試問有多少人能不被收買？尤其，「升格」猶如一頂大帽，誰敢反對，好像就是與民為敵，即便客觀認為不宜，誰敢公開反對？

現在的蔡英文，已經變成只要法律沒有不允許，再怎麼專制獨裁、貪婪失格的事，她都做得出。《地制法》的「英人設市」，讓人驚嘆她內心的權力怪獸，原來可以如此沒有極限。這也再次印證權力不只可以讓人腐化，「絕對權力讓人絕對腐化」這句話。