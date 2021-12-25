台灣民主政治發展陷入危機。民進黨在四大公投重挫在野黨與民間團體後，自認權力基石堅不可摧，民意歸向牢不可破，越發恣意妄為，竟把民主制度踩在腳下，視在野政黨賤如糞土，企圖沒收立法院委員會對《地方制度法》與中央政府總預算的審查權「逕付二讀」。這個嚴重背離民主原則的惡劣行動，如果不是在野黨與各方強烈反彈，民進黨恐已橫柴入灶，把民主精神焚燒殆盡。

全球民主發展危機

民主的本旨是要把權力關進籠子，使其受到制衡與節制；全面執政的民進黨反其道而行，竟把人民實踐直接民權的公投關進籠子，好讓自己在籠外逍遙自在，暢快遂行己意。

民進黨6年前取得全面執政大權後，蔑視基本的民主與法治原則，將權力用滿用濫，透過違憲修法、擴張行政權、輕賤在野黨、削弱憲政機關權力制衡的功能、惡用情治與檢調機關、輾壓獨立機關的自主意志、箝制與收編媒體、侵犯人民團體、擴大警察權等不正當的手段，將政府公部門挪為執政黨的附隨機關，把公權力的功能扭曲為政治上黨意志的延伸，並且弱化支撐民主體制運作的一切機制。原先對於民主發展有功，並且利用民主體制取得執政權的民進黨，竟然逆轉而行，成為台灣民主政治的一大破壞力量。

本世紀以來，民主政治在全球範圍內出現衰退現象，威權統治與民粹領袖紛紛劫奪民主體制，濫權無度；即使是民主看似鞏固的國家，如美國與英國，也紛紛出現民主倒退與治理無能的病症。全球性民主退潮之際，美國拜登總統為打擊中國與俄羅斯的意識形態，邀請百餘國家舉辦民主峰會，卻落得雷聲不大、雨點更小的窘境，可見敗落的民主已經號召力大減，全球民主發展的危機日益嚴重。

在民主退潮的危機時刻中，否定西方民主為普世價值的中國大陸，進一步提出「全過程民主」的新論述，指稱西方民主只有在選舉前以甜言蜜語哄騙選票，掌權後把人民晾在一邊，自顧自地大搞個人、政黨與階級的利益；而不像中國施行的「全過程民主」，全方位落實民主，全面性為人民謀福祉，這才是實質性的民主。

這個論述是對傳統民主觀念的挑戰，在國際社會並未獲得廣泛共鳴，倒是本月19日舉行的香港立法會新制第一次選舉，由於操控機制明顯、投票率偏低、當選者的政治立場幾乎「清一色」，許多港人與西方國家輿論對其民主純度提出質疑。在此混亂時刻，台灣民主的實現，是中華文化現代化過程中極重要的一頁。

合議與結盟的契機

台灣民主倒退的危機必須面對，更需要改變，民進黨不能期待，反對黨是關鍵。如何掌握民主發展的話語權，探索世界民主鞏固及中國大陸、香港民主發展議題，國民黨、民眾黨、時代力量有必要聯合起來，共同舉辦「民主國是會議」。民主國是會議的主題應聚焦於民主的鞏固與發展，邀請學界與政界精英與會，同時邀請國外重量級政治學者、大陸旅外學者共襄盛舉，成為一個關照全球與台灣民主發展困境、逆流與對策的民主研討會，且務必達成共同主張，落實於後續的政治行動上，產生具體成果。

在野黨共同舉辦民主國是會議的另一功能，是增進在野力量的整合，一方面經由會議達成的共識，凝聚未來共同捍衛與推進民主的力量，另一方面則在籌備會議的過程中培養合議與共事機能，拉近彼此關係，為在野的聯盟創造條件。

從這次公投與反制民進黨在立法院扼殺民主制度的過程中，我們看見朝野實力落差很大，即使在野黨和衷共濟，聯手對抗執政黨的霸道，也可能力有未逮，更何況現在是一盤散沙，各有圖謀，更無箝制執政黨的力量。鑑於民進黨已是一黨獨大，而且霸道執政，踐踏民主，在野黨再繼續各自為政下去，各謀其利，必然任憑執政黨為所欲為，侵害民主，且凌辱在野政黨。如此一來，不僅台灣的民主退化無可遏止，在野勢力的弱化也將無可逆轉。

當此國內民主急劇退化之際，在野黨絕對不能再各自盤算，必須聯合起來，一致行動，共同馴服權力的巨獸。民主國是會議提供了合議與結盟的契機，在野黨都應捐棄成見與嫌惡，共謀大計，合力成就歷史性的偉業。