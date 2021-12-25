民進黨24日與日本自民黨以線上方式舉行「2+2會談」，有別於8月會談以安保為主軸，此次聚焦台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），但自民黨仍止於「歡迎」，而未表態「支持」，問題仍卡在蔡政府是否開放日本核災區食品進口。

岸田文雄在自民黨總裁選舉時即「歡迎」台灣申請加入CPTPP，並在就任首相後重申，「2+2會談」未軟化日方的態度。蔡政府勢必在萊豬之後，加碼「核災區食品」，要國人吞下。

台日至今仍未進行CPTPP的協定內容非正式對話，加入的障礙不明，蔡政府不能過度樂觀期待因自民黨友台就會讓利台灣，而首先須面對的難題即為福島及其周邊4縣核災區食品輸台解禁問題，此為日本堅持台日展開自由貿易談判的前提，若無法解禁，難以期待日本與台灣展開實質的CPTPP入會磋商，但解禁並非日本支持台灣加入的保證。岸田表示，將關注台灣的市場開放是否達標CPTPP的高水準規則，談判成局關鍵在於台灣是否做好市場開放的準備與承諾，應非一蹴可幾。

日本雖正面看待台灣申請CPTPP，但重申對台灣的基本立場須依據1972年與北京建交簽署的《中日聯合聲明》，台日僅能維持非政府層級的實務關係。換言之，支持台灣以「台澎金馬個別關稅領域」（TPKM）加入CPTPP無涉「一中政策」的改變，此為我方在世貿組織（WTO）的會籍名稱，但台灣加入CPTPP仍繞不過「一個中國」。《日本經濟新聞》認為，台灣加入CPTPP的門檻頗高，主張「一中」的大陸估計將加強相關國家的外交接觸，防止台北在北京之前加入。

CPTPP原為美國歐巴馬政府開展「再平衡」政策，因應中國崛起，平衡北京影響力的重要機制，但川普主政後，將之視為對美不公平貿易的一環，毅然退出，而美國缺席的《跨太平洋夥伴協定》（TPP），雖由日本一肩扛下，換湯不換藥地更名為CPTPP，但在印太戰略上的意義大不如前，亦淡化經濟圍堵中國的色彩。

美國民主黨政府對是否重回CPTPP仍不置可否，但在拜登總統提出「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework）後，日本認為美國重返CPTPP的機率不高，此淡化CPTPP圍堵中國的戰略作用，單純化為區域多邊自由貿易體制，台灣加入CPTPP，蔡政府「抗中」或「一中一台」的操作越低，越能弱化入會談判的外交障礙，爭取到CPTPP成員國對台灣的支持。

此外，職司自由貿易談判的日本經產省對與台灣簽訂自貿協定的態度積極，亦為台日CPTPP談判時的困難之一，此不因經產省「台灣班」官僚忌憚北京，而是台日貿易在WTO架構下，即能滿足日本的貿易利益，另訂自貿協議，不論多邊或雙邊，對日本而言，降關稅的利益不大，非當務之急。

因此，台日的自由貿易談判若要克盡全功，其政治性高於經濟性，亦即經產省不足以成事，須類似2013年《台日漁業協議》談判一般，台灣須利用兩岸關係創造台日關係的槓桿，敲動日本，由首相官邸責成外務省主事，始能水到渠成。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）