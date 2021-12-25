隨著四大公投大獲全勝，蔡英文的領導威信確立，從她最近的作為看來，台灣政治將重返獨裁。

然而，和過往兩蔣時代不同的是，第一，蔡英文是民意所拱出來的威權，這不但令反對的聲浪愈趨微弱、甚至逐漸失去了正當性；第二，兩蔣時代台灣的整體經濟是往成長方向前進，人人打拚賺錢，帝力於我何有哉；蔡英文統治下的台灣，經濟走向K型發展，高成長率來自極為少數的科技業，大部分內需型服務業都陷入苦境、甚至絕境，顧肚子都來不及了，哪來閒功夫管政治。

在這樣的氛圍下，蔡英文集團更加為所欲為。她以權位和資源把整個民進黨改造成一個諾諾之黨，只要是蔡英文開了口，無人敢拂逆。竹竹合併升格案就是最明顯的例子，本來僅有的少數反對者，最後也被蔡英文一句「黨內要團結」壓下了。

挾著完全執政，蔡英文大權在握，在野黨幾無招架之力，連私菸案、林秉樞案、斷交8國等這種民進黨的自爆都無法撼動蔡氏王朝，最多不過是攪動一池春水，但很快就水波不興了。

蔡英文似乎已練成了金剛不壞之身，不但接下來的兩年半任期不會跛腳，甚至只要她夠狠，再加上境外勢力加持，2024之後政黨輪替失敗，或許蔡英文還可以垂簾聽政、做統治的影武者，一如她的政治導師前總統李登輝，儘管身負政治變色龍的批判、甚至有掏空黨產之嫌，卻能以「台灣民主之父」的尊貴身分風光謝幕。

又或者，蔡英文會有另一個結局。2006年，距離前總統陳水扁第2任期結束還有2年多的時間，台灣發生百萬人倒扁的社會運動，民眾走上街頭要求涉及國務機要費案及親信、家人多起弊案的陳水扁下台負責。這個社會運動給了國民黨極大的動能，2008年馬英九和蕭萬長搭檔拿下當時創下歷史最高紀錄的769.5萬票，當選總統和副總統。

儘管倒扁運動並沒有真正拉下陳水扁，他還是順利做完任期，不過，陳水扁家族的海外秘密帳戶陸續曝光，瑞士檢察官凍結了扁家大約7億元，扁家爆發「海角7億」洗錢案；而後扁家在美國的多個房地產也因被認定是貪汙所得而遭到拍賣。2016年2月16日，美國《紐約時報》報導全球聲名狼藉的貪汙領袖，陳水扁排名第2。就算陳水扁因國內特殊的政治環境得到保外就醫的待遇，可以四處趴趴走，但他終究是有罪之人，心裡恐怕很難得到真正的平安和自由。

蔡英文的「論文門」應是她目前最大的懸念。除了學歷真假，這個案子還牽涉到海外洗錢及賄賂等問題，但是，如同扁案有了國際認證才算給了扁家實錘的一擊，蔡英文的論文之謎，也有賴英國甚至美國願意揭露真相。

至於英美何時會願意釋放重磅證據有3個變數，一是台灣在美中台三邊關係中的槓桿價值降低；二是在野黨出現一個夠強且美國滿意、大陸能接受的人選競逐2024大位；三是國內的反蔡民意掀起巨大波濤。就算在野力量對美中台關係的國際大氣候能置喙者有限，但後兩者 仍有、應有可為之處，而目前除了從論文門這個破口切入，幾乎沒有其他的選擇了。

2024之後的蔡英文會是李登輝還是陳水扁？蔡英文已經出手了，在野黨呢？（作者為資深媒體人）