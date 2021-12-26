希望佳安村內有個國中，最好有個完全中學（即含初中及高中的中學，台灣當時稱實驗中學），一直是個問題。而問題的解決，往往有點戲劇性。

蔣介石父子在台執政的期間，美國和大陸一直有領事或大使級的會談。隨著國際情勢的變化，尤其民國60年退出聯合國以後，蔣氏父子早已判定，美國和大陸終將建交。故從民國50年代初，即戮力加強國防科技建設，是蔣氏父子檔早已開始的「莊敬自強」作業。

民國68年，美國正式和大陸建交，對台灣民眾的心理，當然會有影響。其時當政的蔣經國，決定把中科院的國防科研成就，對國人公開，以穩定民心士氣。

就從現存14名一級上將開始，而後黨內中常委，內閣，省政府，各縣府，各級議會，各大學、中學、小學的校長、院長、主任以上，各重要民間社團及大公司、行號、公會之經理等等，分批到中科院參觀。蔣經國要求，盡可能公開，讓大家瞭解國家已具有的國防實力。

院內就把這參觀的事，指定由我負責。我將之命名為新新演習，從新新第1號演習辦到第66號，前後歷時3年許。因宣揚效果不錯，在民國75年，蔣經國再下令，在松山機場舉辦全民可參觀的國防科技展覽，把聯勤總部的傳統兵工產品也包含進來。參觀人數達到60餘萬人，堪稱轟動全台。

在這些展覽中，我覺得最有意思的一次，是國軍軍事會議代表800餘人的參觀。一般說來，能在國軍中做代表的人，對國防武器是比較有概念。但中科院的各研究室，都是從機密的觀念設計，不很大，且多各自獨立，使不受太多的相互影響。故所有實驗室的室內，一般最多能容納20人左右。

我於是就把這800餘代表分成40個小組，而4個研究所，每個研究所提供10個參觀點，全院就有了40個參觀點。並規定每個點的參觀說明時間為3分鐘，說明的字數為450～500字；還要求把字數講稿先行給我審閱，是否通順簡明，字數是否在規定之內。因科技的內容，若表達得太深，使聽的人根本聽不懂，相互都浪費了時間。故每所的10個參觀點共有說明時間為30分鐘，把各所這些年來的科研成果和實力，要在這10個3分鐘亦即30分鐘內，逐步說明清楚。

這4個研究所參觀下來，無異把這些國軍代表們，上了一門中科院國防科技的惡性補習課。

代表們抵院後，先有全院即各研究所的綜合報告，地點就在石園的體育場內。當代表們分列魚貫坐定後，根據座椅的編號，就把他們編定為第幾所第幾參觀組了。

各所推選20位科技同仁，全院共80位科技同仁，作為當天各參觀組的導遊。每參觀組分配兩位導遊，一前一後，像趕鴨子似的，先引導各編組人員坐上指定的巴士，分別到各所內輪流參觀10個參觀點。10個點輪完後，這10個參觀組，再輪流參觀其他的各所。故全院整個的參觀程序，以小輪轉及大輪轉方式，有條不紊，井然有序地進行。最後在12點正，全部同時輪轉參觀完畢。20部大巴士，從各所先後駛返石園餐廳，中午有所謂復興鍋接待。

這次800餘人的參觀，是中科院接待參觀人數最多的一次，可說秩序井然，時間的掌握，分秒不差。

我過了幾天後去國防部，聽到部內不少老參謀們在評論中科院，認為所花的錢，真是值得。我有點好奇參加討論，問這些老參謀們那些項目印象最深刻，各研究所的成就都有人指出。但有好幾位老參謀同時說，整個參觀流程的安排順暢，內容豐富精彩，尤其時間的掌握幾乎分秒不差；午餐時回餐廳，20部大巴士竟在一分鐘內先後到達，太不容易了。因之他們對中科院，充滿了信心云云。我聽他們如此一說，當然很高興，但我總不能在他們面前說，就是我主辦的呀！但回想起來，還是很爽。

對全國開放的參觀接待，有兩位長官暫時缺席，原因是他們工作太忙。一位是當時的省長林洋港，一位是行政院長孫運璿，皆需另外分別辦理。接待孫院長的那次，他預定上午9點半到達，11點離開。中科院內長官們在簡報室等候，孫院長遲至10點多才到，晚了一個多小時。孫院長再三致歉，說是沿途堵車造成。

所有節目進行後，我悄悄建議唐君鉑院長，向孫運璿院長提請兩點：一是送一條高速公路給中科院，二是送中科院一所實驗中學（初中及高中的完整中學）。孫院長毫不遲疑立即答覆：1.到慈湖正建設一條高速公路引道中，不必再修高速公路了。但可以把中壢到佳安村現有二線道，立即改為四線道路。2.新竹科學園區正興辦了一所雙語實驗中學，中科院子弟可前往升學就讀。國中的需求，將請省府教育廳辦理。以上二點，請院內派員到行政院，協調瞿韶華祕書長落實。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員，本文為龍潭區佳安里里長羅濟巧訪談朱偉岳之紀錄）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】