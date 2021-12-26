這次回台北，和同學約在網紅星巴克，挑高的設計讓整個咖啡館顯得高端且氣派，從踏進咖啡館那一刻起到離開，近四小時的午後時段，櫃檯人流從未間斷，店裡坐滿了安逸的客人，當然還有很多人是外帶或是外送的。

如此的空間與客流量，在成都吧台內大概會配備五位以上的工作人員，外場還會有輔助人力，但放眼望去，始終只有三位很年輕的工作人員，他們不僅要招呼客人、接待點餐、製作各式咖啡飲料、加熱餐點，他們甚至還要負責洗手間的清潔工作，整整四個小時三位工作人員都在不停地賣力工作著，雖然在這樣高強度的工作負荷下，但三位年輕人還是能維持一定水準的服務品質。

我猜想他們一天的工作時間可能至少是八小時吧？這樣連軸轉的高強度工作負荷讓我心疼起這些年輕人，憑什麼給他們冠上「草莓族」的稱號呢？

不少台灣的老闆喜歡舉著Cost down的大旗，習慣把員工一個當三個來用，幾年前我在江蘇的一家頗具規模的台資集團旗下的子公司工作，負責採購、人資、總務、廠務的主管工作，每天上班時間就像打仗一樣，半夜還可能被員工受傷的恐怖電話驚醒，離職後據說我的工作被分成三位主管承辦，那時我才驚覺老闆只付了我一份薪水缺讓我做了三個人的工作，但當時的我只是一心拼命地想完成工作，並未意識到工作量超負荷的不合理問題。

我們工薪階層彷彿也只能屈從於這種不合理的薪資結構，天龍國薪水上升的幅度和房價飆漲的速度差距開口比大河馬的嘴都大！

這一代台北年輕人是如此地有創意又有自己的想法，除了偶爾的小確幸之外，我們是不是該還給他們還有其他想望的空間與權利呢？畢竟，未來，主宰這個世界的是這些的年輕人啊！（印小橋/現居成都）

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