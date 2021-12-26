編者按：由新冠疫情驅動的經濟危機正在對全球各國的生活水平產生重大影響，全球數百萬人脫離中產階級或陷入貧困，世界排名前十的經濟體中國和印度雖都受到了疫情的強烈衝擊，但疫情對二者所造成的經濟影響卻迥然，在印度，消失的3200萬中等收入者正在上演著一場「飢餓遊戲」。

疫情後的中印，差距甚大

作為世界前十的經濟體，中國和印度二者人口數量也基本相當（各有約14億人），疫情在這兩個國家中的演化進程以及二者各自的恢復情況必對全球層面的收入分配變化產生實質性影響。

可以說，與疫情前的情況相比，中國和印度的生活水平在疫情發生後的變化對比更加鮮明。

皮尤研究中心的一項新分析發現，由於經濟下滑，印度的中產階級人數（每日收入在70～140元的群體）在2020年預估會縮減3200萬（疫情前，印度預計在2020年將有9900萬人口屬於全球水平的中產階級）。由於印度人口占世界人口比例近20%，這也將直接使全球中產階級人數大量減少。

2020年，印度的大多數人都處於低收入階層（每天日收入為14～70元的群體）。疫情前，預計印度在2020年約有12億人處於低收入階層，占世界低收入人口的30%。疫情後，伴隨著經濟下滑，這一數字預計將下降到11.6億，倒不是因為這4千萬人躍升到中產階級了，而是這些人都降為貧困人口了。

分析指出，疫情及其隨之而來的經濟衰退預計將使印度的貧困人口（每日收入在14元或以下）數量增加約7500萬，預計將達到1.34億，比經濟衰退前預計的5900萬還要增加一倍多，這也直接將全球貧困人口推向了近60%的增長率。分析指出，印度的貧困率在2020年可能上升到9.7%，比2020年1月預測的4.3%還要高得多。

據印度媒體報道，隨著許多在疫情影響下失去工作的人開始陸續尋找工作，印度農村就業計劃的參與人數激增（該計劃最初是為了消除農村地區的貧困），現在預計參與該計劃的人數已經達到了自該計劃推出14年以來的最高紀錄。

CNN在一份關於比哈爾邦和恰爾肯德邦的年輕移民工人的報告中發現，疫情將印度男性擠出了勞動力市場，而女性則完全退出了勞動力市場。

「印度似乎是南亞受疫情影響最嚴重的國家，無論是從國內生產總值的收縮還是從窮人數量的急劇上升來看，都是如此。」皮尤中心的研究報告稱。

我們再來看一看同樣排名全球前十的經濟體兼人口大國——中國。

與印度相比，中國人們生活水平的變化顯得更為溫和。在中國，疫情對經濟階層最大的影響體現在低收入階層人數的增加，預估有大約3000萬人因為疫情而跨入低收入階層。中等收入階層的人數也在減少，中國中等收入階層可能減少了大約1000萬，但相比之下，中國的貧困人數幾乎沒有變化。

在中國，處於中等和中上等收入水平的人口多於貧困和低收入水平的人口。在中國，雖然估計有1000萬人在疫情的衝擊下跌出了中產階級，但疫情前，中國的中產階級人口已經達到了5.04億，這次下跌的人口數只是5.04億中的一小部分。同樣，疫情後中國的低收入階層從6.11億擴大到6.41億，貧困人口從300萬增加到400萬，這些數字相對來說都是比較小的變動。

值得注意的是，2020年以來，中國中等收入人口也幾乎佔了全球中等收入人口的37%，但由於疫情應對有力，中國的經濟增長在疫情期間仍然是正數且比較積極（即使比預期的慢），對比起來看（對比印度），中國中產階級人數下降帶來的有限影響有助於緩解全球中產階級的壓力。

中印GDP差距將進一步拉大

除了生活水平外，中印GDP差距也在不斷拉大。2020年，在疫情的籠罩下，印度陷入了嚴重的經濟衰退，但中國卻能夠在經濟層面及時止損。2020年1月時，世界銀行的經濟預測曾指出印度（5.8%）和中國（5.9%）在2020年的實際國內生產總值增長將幾乎相同。但在疫情發生一年後，2021年1月，世界銀行將印度的經濟增長預估下調至-9.6%，並預測中國的增長為2%。

據英國經濟與商業研究中心在去年年底發佈的一項年度報告中稱，疫情後，中印的經濟差距正不斷拉大，對比之下，中國的經濟已經往前推進了5年，而印度的經濟則被推後了5年，這反過來又會在印度和中國的人均GDP收入方面造成10年的差距。

該智庫進一步表示，其實在疫情帶來的經濟衝擊之前，印度的經濟就已經失去了動力。疫情前，印度的GDP增長在2019年就已經降到了4.2%，創十年新低，這個數據大約是2016年印度8.3%的增長率的一半。印度經濟增長放緩是多種因素交織在一起的結果，包括銀行系統的脆弱性、對改革的調整和全球貿易的減速等。

「從中長期來看，諸如2016年的非貨幣化和最近有爭議的農業部門自由化的努力等改革可以帶來經濟效益。然而，由於印度大部分勞動力受雇於農業部門，因此改革需要採取一種微妙和漸進的方式，應該平衡長期內效率提高的需要和短期內支持收入的需要。」 英國經濟與商業研究中心稱。

儘管該英國智庫對印度通過的非貨幣化和新農業法的批評很溫和，但其研究報告發出的信息很有說服力。此外，該智庫也指出，印度政府為應對疫情危機而進行的刺激性支出明顯比其他大多數大型經濟體更加節制。

印度曾在2019年超過英國，成為世界第五大經濟體，但2020年的疫情卻將印度重新降至第六位。「印度在某種程度上被疫情打亂了方向，」該智庫稱，同時也表示，疫情對中國和印度造成了不同的經濟結果，中國將縮小與最大競爭對手的差距，並認為中國將在2028年超過美國，成為世界上最大的經濟體，這個預測比之前的估計早了五年，原因是中美從疫情中恢復的情況也截然不同。

印度上演著「飢餓遊戲」

在2020年全球飢餓指數（Global Hunger Index 2020）榜單中，印度在107個國家中排名第94位，被列入飢餓風險「嚴重」的國家。

當莫迪政府為其對疫情的處理進行辯護，稱疫苗接種進程正不斷取得進展，而且有跡象表明經濟正在復甦時，失業八個多月的尼基塔•賈加德(Nikita Jagad)對這些話並不在意，「這些令人振奮的增長預測離我很遠，」賈加德告訴《紐約時報》。

年初，49歲的孟買居民賈加德女士找到了一份新工作：在一家為航空公司提供家政服務的公司擔任經理。這份工作的月薪不到400美元，大約是她之前工資的一半。

印度的中產階級可能不像美國和其他地方的同階層的人那樣富有，但它在印度也是一支強大的經濟力量，這些越來越富裕的印度家庭吸引了像沃爾瑪、亞馬遜、Facebook、日產和其他外國公司在這國家進行大量投資。但前文也提到了，根據皮尤研究中心的估計，疫情大約讓印度直接縮減了大約3200萬名中產階級者。

土木工程師庫馬爾也是其中之一。去年這個時候，他和他的家人正準備購買一套兩居室的公寓。但疫情後，庫馬爾先生的僱主直接將他的工資削減了一半，三個月後，他失業了。

「一切都沒了。」馬爾告訴《紐約時報》。

現在，庫馬爾一家只能靠妻子在一所私立大學每月領取470美元的工資生存，失業的他則整天呆在位於德里西部一個工人階級社區的家中，一邊在LinkedIn上尋找工作，一邊照顧他的兒子。這個原本屬於中等收入的家庭，現在受到了來自生活赤裸裸的威脅。

「有時，我會感到很沮喪。」他說。

住在德里東南部地區的工業中心諾伊達的南德先生一位時裝設計師阿，在去年的疫情封鎖期間，他家裡的房租已經拖欠很久了。封鎖兩個月後，他稱自己完全倒下了。「我們不想活了。」其妻子阿坎卡•查德達(Akanksha Chadda)告訴《紐約時報》，查德達曾是一家奢侈品零售店的運營經理，疫情發生後被解雇了，此後也一直沒能找到工作。

現在，阿南德先生、他的妻子和他的兩個孩子成為了印度數百萬面臨滑出中產階級並陷入貧困的家庭之一。現在，他們一家子只能依靠年邁的岳父岳母的施捨。阿南德說，有時候孩子們只能餓著肚子睡覺。

今年1月，查德達女士賣掉了他們8歲兒子的自行車來買牛奶、扁豆和蔬菜。他們的孩子為此哭了整整一個晚上，查德達很無奈，覺得自己實在是走投無路了，她在一個月前已經賣掉了自己的珠寶。

印度的中產階級不僅對經濟具有核心意義，它也是印度作為區域超級大國與中國相抗衡的資本，但疫情後的中印經濟實力，顯然不在一個層次上了。（作者為鳳凰網《風向》特約作者）

（本文來源鳳凰網《風向》，授權中時新聞網刊登）

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