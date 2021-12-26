蔡英文總統於12月24日出席台大「重點科技研究學院」揭牌典禮時，因親口主張台灣應「加速」培育人才，「教育界可以考慮不要有那麼長的寒、暑假」，果然一舉引爆熱議。總統府隨即緊急解釋，蔡總統係期許「半導體學院」能多提供寒/暑假培訓課程，讓願意進修的學子們，擁有更為豐富的研習管道，外界無須刻意將之解讀為「縮短」所有學校的寒暑假。

惟蔡總統致詞時，確曾積極呼籲要「全年無休」式地「快速」培育人才，且應以「英語」授課為主，吸收「全世界最好的學生」。此般「全年無休」、「快速培育人才」的「得來速」培訓思維，無論是不是專就「半導體學院」而言，均已然等於對陷入「半倒」困境的台灣高等教育，再揮予當頭的悶棍一擊！

首先，就蔡英文期盼「全年無休」式地「快速」培育人才，且應以「英語」授課為主，吸收「全世界最好學生」等三個呼籲來看，則由於「全年無休」式的授課實踐，必須仰賴足額的師資，但眼前合於大學任教規定，且又兼具充沛體能的師資會在哪裡？

因遭逢年金改革衝擊，教授退休金大幅縮水，導致教師自願退休意願降低，且連帶使得教師世代間，原本應有之「自然交替」流動力道明顯趨緩，再加上教育部於2018年5月15日發布《公立專科以上學校校長/教授/副教授延長服務辦法》，准予教授/副教授得延長服務至70歲，因此，大學教師的平均在職年齡必然隨之提高，反之，新進教師人數則會相對減少。如此的「銀髮校園」，怎可能有助於「全年無休」式的育才授課願景？

其次，依日前最新公布之2022年《世界大學學術表現排名》（URAP），台大退居全球百大之外的第136名，陽明交大273，成大399，清大502，中山大學767，中央大學768，台科大798，中興大學801，北科大870，至於其他國立大學如：台師大等，則全都落在千名以外。基此，台灣準備端出什麼名堂，來吸引「全世界最好的學生」？

11月初，蔡總統曾就「英文學測成績」評核，神來一筆地即興上演了「托福」脫口秀，不但即刻讓12年國教的工作者、學生、家長、弱勢族群集體傻眼，也同時導致教育部長潘文忠在瞠目結舌之餘，不敢依事實頂撞「英皇聖明」！

而此回，蔡總統又一次掠過教育部長潘文忠，直接快口表述，「教育界可以考慮不要有那麼長的寒、暑假」！但含著金湯匙出生的蔡總統，顯然又忘了那群經濟來源相對匱乏，以及居住地理位置弱勢的學子們，他們必須在課餘、週末、寒、暑假打工賺取學雜費、生活費。

根據今年8月24日台北家扶中心發布的調查統計，有高達5成的大一新鮮人認為「上大學是奢侈的」，甚至因為憂慮家計困難，而放棄出國機會。另再依「yes123求職網」於9月30日發布之「開學打工族VS.疫後兼差族調查」結果顯示，98.1%的在學生，曾於學期間半工半讀，其中有42.8%的學生背負就學貸款，累積貸款金額平均為33萬元，初估平均得5.6年才能還完！

依此看來，當面對家庭經濟來源如此匱乏的基底支撐時，學子們不但得互求「托福」、「托福」，或也更該對蔡總統高喊「拜託」、「拜託」，請千萬別「縮短」學校的寒暑假！

（作者為台師大教授）

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