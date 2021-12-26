民進黨全面執政後，台灣民主大倒車亂象頻傳，原以為21日立法院民進黨團直接將中央政府總預算2.26兆逕付二讀已是最荒謬的憲政亂象，接續竟又在24日大打如意算盤準備要將《地方制度法》修法比照辦理，幸賴國民黨堅決反對杯葛，暫且攔住以時間換取空間，最後朝野決議需經表決再付委審查。

針對該法修訂主張，民進黨說得好聽，稱是考量國土空間規劃及產業發展現況，促進區域間資源共享、互利互補。布袋戲經典名言：「瞞者瞞不識，識者不能瞞！」民進黨全體上下橫柴入灶，司馬昭之心就是為了讓林智堅可以接續幹4屆16年的市長。

別說在野黨炮火四射，連綠營自家人王世堅都狠批這是權力的傲慢，並引用前副總統呂秀蓮曾經說過的狠話：「獨裁者是人民寵出來的，掌權者不要過度膨脹」。

此等因人設事、修法，量身訂制的惡劣行徑，儼如台灣版的傑利蠑螈，已徹底顛覆民主國家的三觀。以此類推，同理可證，民進黨之後是否再打算修改正、副總統選舉罷免法，讓蔡英文得以再次連任，甚至多當幾屆，直到萬歲！萬歲！萬萬歲！？

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