臉書執行長祖克柏近來負面聲評不斷,先有時代雜誌封面圖片建議「取消或刪除臉書」是當今網路安全管理的關鍵選項,並指控谷歌造成社會分裂、傷害孩童、並把公司利潤置於公安之上;而老牌《新共和雜誌》更宣稱祖克柏為年度惡棍(scoundrel);而臉書前離職員工也以吹哨者身分在國會聽證中指控臉書態度傲慢(Cavalier),在公民誠信(civic integrity)及社會責任上有重大缺失,並對成為社會動亂的源頭置之不理。無獨有偶,臉書在十月改名元宇宙後仍爭議不斷,特斯拉總裁Tesla Elon Musk評論說「不會有人把銀幕整天掛在臉上」,甚至不看好元宇宙的未來發展。

事實上,網路社群或媒體及産業形成市場壟斷是個自然的發展趨勢,若非如此不能成就其獲利的目標,若業者自律不可期,則必須靠公共治理及社會規範來改善。2010年哈佛大學作者Nicholas Carr曾著書警告:互聯網可以改變人們的思想模式。至於網路平台造成社會分裂現象(Social division),美國已故紐約州參議員 Daniel Moynihan的名言也有確切的説明其緣由:個人都有資格發表他自己的意見,但不代表這是事實(Everyone is entitled to his own opinions, but not his own facts) 。

由於管理機制的鬆散,臉書對台灣社會也造成許多負面的影響。包括社群團體的分裂、社會治安及暴力事件頻率的上升、意見領袖聚眾帶風向、購物平台及糾紛排解等,而最值得關注的是「網軍治國」網軍力量對政治生態的影響。就如同Moynihan所言,網路形成了「靠邊站」的形式,而臉書則是放大了這個負面趨勢,除了政治對立加劇,族群分裂已經發展成為社會進步的重大阻力,令人憂心!

網路社群所自然造成的負面影響必須靠政府法律、法令及網站治理來加以改善。當紅元宇宙産業的操作策略提供了一個完全不同的思維模式,深具參考價值,讓朝野能重新思考整治台灣網軍亂象、改善社群治理的法律適用性及其他相關的議題。依附在人工智慧及區塊鏈技術的基礎上,元宇宙是臉書轉型的重要進程,由社群網站平台改造成為web3.0的産業服務,前者聚焦在高技巧的概率操作(Probability with skill),而後者則是區塊鏈技術的應用(Randomness with structure),利用持續外部化的系統重組,結構性的改變其經營重心。雖然元宇宙是數位轉型及匯流經營手法改變的必然結果,但在目前産業結構混沌未明的狀況下,個別資訊大廠各顯神通,準備分食這個産業大餅。

雖然元宇宙的産業發展尚有待觀察,但臉書的轉型策略是否能提供台灣社群網路平台治理及網軍亂象任何的參考價值呢?我以為,加強智能區塊鏈及其治理是現階段比較可行的方法。人工智慧貫徹「實名制」責任歸屬的功能(包含法律及政治責任),區塊鏈則提供了資訊溯源及深化信任度的落實,也就是結構性的改變目前的網路生態,以客觀性的技術運作,取代主觀、隱蔽式、三不管意見表達導向的治理模式。不管是用什麼數位匯流技術入手,元宇宙的經營思維都能有效改善現階段網路社群平台操作及網軍的亂象。

當所有的社群活動、意見、發言都能透過智能區塊鏈治理,將其責任歸屬及資訊源頭加以掌控,而機制的貫徹及法律責任管理也會變得更有效率,應該是現階段可立即上手的政策。

(作者為陽明交通大學科技管理研究所兼任教授)

