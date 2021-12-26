中國大陸以舉國體制的強大效率與韌性，朝向世界舞台的中央飛奔，傲視全球一個世紀的美國，願意再給中國10年發展機遇嗎？眼見台灣議題國際化趨勢日益明顯，台灣年輕世代的華夏國族認同逐漸崩解，中國大陸願意眼看此發展再走10年嗎？

如果美國認為壓抑中國的機會之窗正在關閉，美國會想怎麼做？如果北京認為和平解決兩岸政治分歧的機會之窗也正在關閉，大陸會想怎麼做？若美中都認為拖延時間對己不利，台灣將如何面對此種處境？

美國與中國大陸進入長期強權競爭，已經是被國際社會接受的事實。在此戰線寬闊綿長的爭霸中，哪一方終將勝出而成為支配世界之獨強，或是演成分立共存的和局模式，殊難預見。有鑑於此，雙方決策菁英無不卯足全力部署謀畫，嚴防一步之失，再寫強權興衰歷史。

美國自2017年催生「自由與開放的印太」，2018年發動對中國大陸貿易戰以降，科技戰、金融戰、外交戰、文化戰，均未能顯著地遲滯中國大陸的發展速度。「戰略模糊」與「戰略清晰」辯論未止，只能以「灰區」較量，不敢輕易發動軍事戰。

海峽兩岸長期隔海分治，倏忽已超越三個世代。台灣有序政黨輪替的政治發展，與大陸驚人速度騰飛的經濟實力，將台海兩岸推向極度拉大的不對稱情境。海峽兩岸政治分歧的最終解決尚不及見，台海已在美中爭霸、官方斷線、人民積怨的交互牽引之下，成為世人眼中最危之地。

中國大陸自2016年斷絕兩岸官方溝通管道，其後兩度推出所謂惠台的「31+26條措施」至多僅有戰術意義。從習近平2019年所提的「一國兩制台灣方案」，到汪毅夫2021年所講「反共藍+台獨綠」都是反動派，無論大陸對台工作成績是否全盤皆墨，北京都已擺出不與台灣對等協商的姿態。

美國無法為中國的前進速度踩住煞車，美國鷹派急，對中國用強的倡議漸增；大陸無法為台灣的漸行漸遠勒住韁繩，大陸的鷹派急，對台灣用強的聲量加大。

夾在美中爭霸之間，面對兩種鷹派用強之議，台灣若把美國當成大海中的救生圈，看似「堅若磐石」的靠山，其實是將兩岸的和戰交給華府政客來決定。如果把任何緩和兩岸僵局的努力當成「親中賣台」，看似操作國內選舉的利器，其實是將年輕人推向戰禍的絕招。

台海的和平與穩定，合乎美中台三方的共同利益。大陸的民族復興中國夢，美國的印太戰略部署落實，中華民國的永生存續發展，都不能讓眼前的兩扇機會之窗漸漸關上。

自由民主立場當然選邊，但「增加實力」與「降低風險」卻不可偏廢，台灣沒有「戰略怠惰」的本錢。

（作者為淡江大學戰略所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）