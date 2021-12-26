12月23日，美國《華爾街日報》和CNN都報導了沙烏地在中國大陸協助下，開始發展導彈的新聞。衛星照片清楚顯示，沙國不只是從中國購買導彈，現在更開始自製導彈。雖然照片看不出來飛彈的射程與有效載荷，但卻毫無疑問將使伊核談判變得更為複雜。

沙烏地發展導彈，當然是針對宿敵伊朗的軍事威脅而來。不久前伊朗才結束為期5天的「偉大先知─17」演習，成功發射了16枚射程由350到2000公里不等的導彈。

面對這樣的威脅，沙烏地卻發現美國的安全保障愈來愈不可靠。2019年2個沙烏地的煉油設施遭到伊朗無人機攻擊，美國都沒幫沙國進行軍事報復，加上拜登上台後美沙關係已不若川普時期緊密，這都讓沙國想到除依賴美國外，必須在外交與國防上另謀出路。於是與中國大陸的軍事合作，就成為很自然的選項。

但是中沙的飛彈合作，卻必須放在區域，甚至更大的全球戰略格局裡面觀察，方能窺其全貌。

就區域政治而言，拜登政府希望徹底解決中東問題，其中又以重返伊核協議，為美國中東外交的支點。為了讓談判順利進行，美國國家安全顧問蘇利文特別飛到以色列，希望美以兩國能形成對伊朗的共同戰略。以色列外長拉皮德也在12月22日表示，如果伊核協議是個好協議，以國將會支持。

可是伊核協議美國要限制的不只是伊朗的核武，還包括導彈。今沙烏地發展核武的鐵證一出，美國又如何能要求伊朗在導彈問題上設限？除非把沙烏地、以色列等相關國家一起拉上談判桌，談出一個大的共同規範架構才有可能，但這麼大的政治工程，美國有這個心力嗎？因為這將打亂了美國將外交重點從中東抽出轉向亞洲的戰略布局。

美國可能還在評估如何調整對沙政策，但針對中國將飛彈科技擴散到沙國這一部分，美國有打算制裁中國。果如此，這又將使美中關係在氣候、貿易、疫情等又衝突又合作的議題之外，添加另一個複雜的面向。

就大國博弈的全球格局來看，美國退出中東，中國和俄國剛好趁機補位，法國也借力舊的殖民關係重返中東。以中國為例，11月媒體報導中國暗中在阿聯修建軍港被美國發現，阿聯大公才趕緊下令叫停。現在又被發現中國在發展與伊朗密切關係的同時，還幫伊朗的宿敵沙烏地製造導彈，可見中國大陸玩的是兩手平衡的遊戲。中沙關係不只是雙邊關係，而是北京在中東全方位布局的一部分。

中東國家的傳統關係也開始鬆動。沙烏地在伊拉克調停下，開始跟宿敵伊朗有初步接觸、阿聯跟向來不睦的卡達與土耳其改善關係，並改向法國買武器。土耳其也想繼埃及與沙烏地之後，搶奪中東的領導地位。這個變動勢將外溢，牽動北非利比亞的局勢。

在這同時，遜尼派與什葉派之間的教派衝突，也隨著政治權力板塊的鬆動而升高。這個衝突早已不是宗教衝突，而是權力的爭奪。宗教與俗世已混為一談。這樣的發展，會把美國又拉回中東嗎？如果不會，將來中東會是誰家天下？如果美國又被拉回中東，那亞洲的再平衡政策會如何調整？美中與美俄的關係，又將出現什麼新貌？這都是我們繼續觀察的方向。

（作者為東吳大學政治系教授）