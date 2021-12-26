民進黨在立法院粗魯輾壓在野黨，將中央政府總預算案與涉及大新竹合併的《地方制度法》修正案逕付二讀，雖被輿論罵翻，因而暫時退回程序委員會審查，但可以預期一切照民進黨規畫走，在野黨只是「狗吠火車」。民進黨如此囂張離譜，眼中根本沒有在野黨。

民進黨瞧不起在野黨，也不怕罵，戰鬥藍批判民進黨昨是今非、立場反覆、造假奧步，批評不可謂不認真，卻只能眼睜睜看著民進黨一而再、再而三玩弄抗中保台戲碼。戰鬥藍罵得再兇，人民最後還是含憤、含淚，把票投給善於情緒勒索的民進黨。

在國、民兩黨卯足全力動員之下，投票率僅41%，民進黨全面勝利，國民黨卻連萊豬案都失守，先別說同意票輸給不同意票，連1/4門檻也沒過，顯然技不如人。戰鬥藍火力猛烈，國民黨卻全線敗退，究竟怎麼回事？

換個時空環境講，如果朝野主客易位，今天是國民黨執政荒腔走板、囂張傲慢，在野的民進黨會怎麼操作？他們會放送空拍攝影家齊柏林《看見台灣》殘破的創傷、配上吳念真導演溫暖的旁白「如果你沒有看過，或許就因為你站得不夠高」，感動人民願意站出來對抗鴨霸的執政黨，希望給年輕世代、給孩子們一個健康的環境。

11月底媒體民調就已示警，四大公投可能翻轉，選後同一家媒體民調顯示：民進黨好感度46.1%、國民黨是28%。國民黨選前還在內訌，人民如何信任這個政黨有能力帶領台灣往前走？

國民黨不能只有戰鬥藍，還要有感動藍，讓人民對國民黨產生感動、信賴之情。