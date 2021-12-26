俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍，引發國際矚目，外界關切的不只是烏克蘭的命運，更在於該區若爆發衝突，是否將重畫俄國與西方世界的勢力範圍。事實上，烏克蘭和台海局勢頗有類似之處，在小國危機的背後，其實正進行著世界史上首見的3個大國角力戰，最後將塑造出一個新的世界權力版圖。

新舊強權 相互摸底

《華盛頓郵報》引述美國情報消息指出，俄羅斯打算明年春季入侵烏克蘭；烏克蘭還畫出3個可能的入侵點。俄國總統普丁則把責任都歸到西方國家，聲稱俄國沒有開戰意圖，軍事調度是被迫自保，還痛批北約違反承諾五度東擴，美國飛彈都部署到俄國家門口了。普丁併吞克里米亞、鼓動烏東分裂，現在又派出17萬大軍，卻說得彷彿自己才是被侵略者，實在沒什麼說服力，但俄羅斯也不是完全沒有理由。戰略上，俄羅斯把周邊的前蘇聯盟國視為自家後院，但蘇聯瓦解後東歐紛紛獨立並加入歐盟，羅馬尼亞、波蘭等更成為北約會員國，美國飛彈部署得離俄國本土愈來愈近，俄國當然有如芒刺在背，恨不能除之而後快。

其次，俄羅斯發源自基輔羅斯，在歷史與文化上，烏克蘭可謂俄國的祖國，很多俄國人認為俄烏本一家。但這個祖國竟琵琶別抱倒向西方，大大刺痛了俄國的自尊。在普丁眼中，烏克蘭是一個不容西方進駐的核心利益區，他出兵邊境大秀肌肉，就是想製造一個可以用來談判的危機。歐美都不想和俄國爆發衝突，下個月美俄將舉行會談，俄方已先要求承諾不讓烏克蘭加入北約。其實歐美也顧慮到烏克蘭與俄國的複雜關係，烏克蘭2008年申請加入北約至今都沒被接納，但真要答應普丁的要求，就等於認可俄羅斯把烏克蘭納入勢力版圖。這對戰後一直是全球最大強權的美國，會是難以嚥下的苦澀。

但國際政治很現實，現在的美國，正面臨俄中的兩頭挑戰，因為此消彼長，中國國力強勢崛起，已成為亞太最大在地強權，相對的，美國的力量卻不斷消萎。美軍在阿富汗與伊拉克戰場上的長期損耗，令美國人十分厭倦，不想再為別的國家打仗，也不想再承擔沉重的全球領袖責任。民粹之風衝擊美國曾是舉世典範的民主體制，川普當選及敗選後民眾攻入國會，都反映了美國國力衰退的焦慮，以及民主運作陷入混亂的困境。

強權角力和獅王之爭一樣殘酷，老大老二強弱態勢有所變化時，就會找機會來個較量。美中陷入修昔底德陷阱並不令人意外，因為一個崛起的新強權，和一個走下坡的舊強權，終究會有衝撞，衝撞之後才能知道彼此的新位置，再重新建立平衡。

三強博弈 台灣要穩

表面上，美中因為台灣問題存在著緊張，美國拉著澳洲、英國、日本和印度成立抗中聯盟，但基本上還是一場新舊強權的角力。不過彼此仍會讓角力維持著鬥而不破的局面，因為開戰的代價將是一場世界級的災難。

大國的盤算都有其冷靜務實的一面，排兵列陣擺出飛彈，主要還是為談判製造籌碼，重點在比肌肉的過程中，如何讓彼此的權力關係重新定義，以爭取到自己的最大獲利，搶占更多地盤。冷戰過後美蘇兩強對立，蘇聯瓦解後美國獨霸，現在世局已經變成美中俄三強的博弈。所以我們會看到，美國總統拜登上台後，立即和普丁見面，接著再和大陸國家主席習近平談，三巨頭之間積極對話，三強鼎立的局面已經成形，正為未來的國際新局設定基調。

大陸要在新局中擴大獲利，鬥而不破也是最穩健的選擇，對美國如此，對台亦復如是。新華社在六中全會後報導「權威專家」之言，便強調推動兩岸關係的和平發展。台灣在解讀大陸對台政策時，須更深層理解其方針，在和平是各方公約數之下，維持兩岸政策的穩定，不要冒進挑釁硬踩大陸紅線，兩岸就依然有和平共進的機會。現在的三強博弈，會對整個世局都帶來變化，台灣必須行穩致遠，正視現實並掌握新的變局，才能維護自己的生存機會。