上周白宮例行記者會中，反應敏銳、辯才無礙的發言人莎琪，竟對記者詢問拜登總統執政一年來的外交政策成就詞窮，只能實問虛答：「這是很好的問題，我需要深思熟慮，要跟總統討論一下。」其實這就是拜登元年對外關係動蕩不安的真實寫照，也同時預警，2022年美國外交將是顛簸困厄之局。

美國無法兼顧多條戰線

美國國家安全顧問蘇利文明確表示，美國將利用威懾及外交手段，竭盡一切所能不讓中共武裝統一台灣發生，但美國學術界及媒體多認為，拜登政府備多力分，不但將面對與俄羅斯、中國關係的危機，北韓及伊朗緊張情勢也將升高，；美國外交政策全國委員會最近公布美中台「三邊二軌」對話內容，與會人士認為台海現狀正加速惡化，三邊釋放出的訊號都被錯誤解讀。種種跡象顯示，受到美中台關係連動影響，明年台灣的對外形勢難以樂觀。

民進黨再度執政，基於台灣主體意識及維護政權目標，「抗中保台」成為最廉價政治工具，對外關係及台灣安全則託付給美國，也因此喪失洞察國際現實的能力，當美國無法同時因應中國與俄羅斯兩條戰線，更因北韓與伊朗而捉襟見肘，台灣的安全利益何在？美國學者專家對此憂心忡忡，民進黨政府卻毫無警覺，仍高枕無憂。

回顧過去一年，拜登在外交領域確實表現不凡，多邊主義取代單邊主義，「美國回來了」受到盟邦及夥伴的熱烈歡迎，但這只是清理戰場，修補川普造成的傷害，充其量是恢復正常，無法轉變世界局勢及秩序。其中，倉促從阿富汗撤軍重創美國的威信與地位，拜登親自倡議的「民主峰會」雷大雨小，連莎琪都無法視為外交成就。

拜登承襲了以戰略競爭、壓制中共崛起為首要目標的外交政策，強調以「實力地位」出發及加強盟邦與夥伴關係。重返《巴黎氣候協定》、推翻退出「世界衛生組織」（WHO）決定、改善與「北約」（NATO）關係、強化「四方安全對話」（QUAD）、乃至組成「美英澳同盟」（AUKUS），全面建構以美國為核心的反中聯盟，但中共與俄羅斯仍然大膽挑戰美國影響力，加上全球因應新冠肺炎及氣候變遷缺乏充分準備與合作，令人懷疑多邊外交的效能。

拜登自詡是外交權威，也展現強烈企圖心，但外交不能脫離國內政治現實，「重建美好未來法案」因民主黨參議員曼欽一人卡關，嚴重傷害拜登的威望；如再加上通膨失控、債務高築等不利因素，民主黨可能在明年期中選舉中失去國會多數地位，甚至共和黨在2024總統大選捲土重來，都將壓縮美國外交政策的實力與彈性。

民進黨政府喪失主導權

拜登外交政策過度強調制度與意識形態、軍事威懾及外交制衡，經濟層面的考量不足。韓國拒絕配合美國抵制北京冬奧，文在寅總統毫不保留地表示，韓美同盟是韓國外交和安全政策的根基，韓中關係則是經濟領域的重中之重。日本更是扭捏作態，最新說法是由於新冠肺炎疫情，日本決定不派官員出席北京冬奧，這些都彰顯了，軍事力量固然有嚇阻作用，經濟實力更是「硬道理」，但拜登政府迄今無意考慮加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），對於美中貿易談判也無法果斷處理，成為美國整體對外關係的最弱一環。

在這個脈絡下，台美關係也出現同樣的迷思，都聚焦美國的安全承諾、軍力部署及軍備支援，實質關係的深化已淪為口號。11月率團訪問台灣的聯邦參議員康寧表示，美國要擴大視野，動員國際社會全面努力強化台灣經濟韌力，而不只是武裝台灣嚇阻中共攻擊。「對外關係委員會」主席哈斯主張美國採取「戰略清晰」策略，也應與台灣談判自由貿易協定（FTA），幫助台灣分散經濟風險。但台灣雖然開放美國萊豬進口，美國貿易代表署仍無意願展開FTA諮商或談判，也弱化了台灣對抗中共威脅的力量。

面對來自各方的挑戰與威脅，拜登政府勢必全面檢討評估現行安全承諾，在美國的戰略模糊政策之下，唯一清晰的是台灣安全仰賴美國決策，民進黨政府已喪失主導權。