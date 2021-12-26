新冠病毒的Omicron變種從11月開始浮現，短時間內已成為歐美的強勢病毒株。因為出現的時機正是疫苗已有較廣大覆蓋的時候，加上正值新年前後，悶了兩年正欲解放的年假，誰還會在乎什麼管制措施。Omicron就在全世界官民的共同疏忽下，疫情迅速的竄起。

各國政府在經歷了兩年疫情磨練後，怎麼還會縱容omicron如此囂張，並不是因為防疫疲乏。主要原因還是認清了病毒的流感化趨勢，特意將防疫步調向流感偏移，所以才造成疫情的大擴散，但同時也達到了並未因重症而達到醫療崩解的預期重症現象。歐美向流感化偏移的政策目標應該會更加堅定的走下去，台灣應該也是如此。

流感化的防疫政策就是偏重不偏輕，在醫療上不會太關注輕症病例的篩查與醫療，會著重於重症早期偵測與醫療救治。在公衛上不會用太強力的政策，例如封城去防堵病毒，尤其是會嚴重影響到經濟的作為。但對於出現的感染爆發，可就毫不手軟的清零。簡單說就是不執行名詞的清零，但卻嚴守動詞的清零。

中國大陸在此時是唯一不願意鬆手的國家，這是因為有不得不作好的防疫模範國心理負擔，也有冬奧不能辦到給別人說閒話的顧慮，所以成為現階段最嚴格把關的國家。但這應該不會成為常規，估計在冬奧圓滿結束後，應該會有鬆綁的機會。

台灣的政策基本上並沒有超越歐美的嚴格防疫程度，看到歐美的流行狀況，台灣走到Omicron入侵是必然的。但是台灣畢竟不同於歐美，台灣有西方沒有的防疫特色，即使Omicron入侵，相信也不會像西方那麼快，那麼大。

台灣是海島，只要嚴格守住關口，疫情進來的時間會較陸路國家晚個幾個月，但無法完全禁絕。所以Omicron在未來是極有可能進台灣，進來並不代表檢疫作不好，只有與陸路國家同步入侵才表示台灣的檢疫需要改進，否則也不必太過指責指揮中心。

Omicron如果入侵，估計也不會太大。因為台灣民眾非常喜歡戴口罩，不需要政府過多干預，就能達到不錯的成果。也希望政府在執行口罩政策時也不要吹毛求疵，搞到連超商都能因口罩而殺人，就有點矯往過正了。

台灣是由中央政府負責檢疫，地方衛生局負責疫情在地方出現時的防疫工作。經過兩年的磨練，地方衛生局只要中央能給予充分的物資供應，及不太多的政治干預，地方衛生局的應變能力絕對能夠應付，這才是台灣最大的防疫支柱。Delta在高雄、屏東、新北市不都是地方衛生局做得有聲有色，中央的干預或支援只能影響情緒，但影響不了結果。地方衛生局的應變能力才是台灣Omicron入侵而無法大規模擴散的最大保障。

Omicron入侵台灣是早晚的事，台灣是有充分應變能力，只要中央、地方及民眾同心協力，應該沒有應付不了的事。就怕一個關口的疏失，就急忙拉緊關防，才是國人的最大損失。

（作者為中華民國防疫學會理事長）