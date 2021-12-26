王力宏和李靚蕾的離婚風暴終於告一段落，而李靚蕾在網路攻防之間丟出的一個心理學的專有名詞，也意外成為網路熱搜的討論焦點。這個詞就是「gaslighting（煤氣燈效應）」。

「Gaslight」一詞最早是出自1938年的一部舞台劇劇名，後來因為被改編成由一代影后英格麗褒曼主演，並以片中角色拿下奧斯卡影后的1944年好萊塢電影《煤氣燈下》，才廣為人知。故事中的男主角為了獲得女主角阿姨留下的珍貴珠寶，於是假意接近並與其成婚之後，開始利用各種話術與手段洗腦、操弄女主角的心智，其中就包括讓家中的煤氣燈忽明忽暗，卻告訴女主角一切都是她的幻覺，讓女主角誤以為自己真的神智不清，也就更加依賴男主角，並對他意圖灌輸的各種說法感到深信不疑。

因此後來就有人將片中男主角如何操弄他人心智，讓原本神智清楚的人變得疑神疑鬼，開始自我懷疑並對操弄者言聽計從的現象，稱為「gaslighting」。而這個詞，不只能應用在婚姻與親密關係，職場與社會上的各種人際關係，也可以在政治人物的身上。

12月18日的四項公投結束之後，總統蔡英文表示，她一再對外強調，公投沒有誰輸誰贏的問題，所以不會把公投結果當作是民進黨的勝利。但畢竟四個案子都「守下來」了，確實能讓民進黨政府的施政方向可以延續，也讓朝野各界以及國際社會，清楚看見了台灣的民意。

然而這次無論是哪一項公投，同意票與不同意票都沒有超過有效選舉人票四分之一的495萬6367票，投票率也只有四成多一點點，對比2018年因為綁了大選、投票踴躍，每項公投都有超過五成以上的投票率，以及最後無論是同意或是不同意的票數多，多數的那一方都有577萬張以上的票數，2021年的這次公投對藍綠兩黨來說，或許依照解讀的角度不同，還真的可以說是沒有誰輸誰贏；但站在民眾的角度來看，就算最後是不同意的票數多，也沒有超過四分之一，所以不但沒有足夠的代表性，還白白浪費了許多納稅人的錢，所以輸的人真的就變成了一般的老百姓。

而在公投剛剛投完之後，執政黨政府又急著要推縣市合併升格。表面上是說為了國土發展而進行國土重規劃，但所有人都看得出來，此舉就是為了替2022年的地方首長選舉鋪路，根本可以說是台灣版的「傑利蠑螈」。

在公投的時候，蔡總統就不斷在說「四個不同意、台灣更有力」，彷彿台灣本來很無力，必須跟著執政黨政府的帶領，才能更加有力。公投完以後，又想要說服民眾現在的行政區劃和資源分配有問題，所以一定要合併升格，讓六都變九都。台灣才這麼大，就要有九個直轄市真的有必要嗎？如果執政者只是為了一己私利，而不斷用各種話術恐嚇、洗腦民眾，難道不也是一種「gaslighting」？

（作者為口譯工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※