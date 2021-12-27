住在大別山立煌縣時，曾與日本鬼子相遇，當時聽說日本鬼子要打來了，大家開始逃難，當地話稱為「跑反」。

1938年我出生於安徽合肥，出生即遇抗戰，我們隨父親工作的機關逃到安徽省大別山下的立煌縣，現在的金寨縣。住在向農家分租的一間茅草屋裡，屋子後面就是山，當時土地很多，無所謂地是哪家的，所以我們也種點玉米、花生或蔬菜，自家食用。家裡養了幾隻雞與豬。生活是一貧如洗，但也都度過來了。

母雞帶小雞的奇蹟

有次家裡的一隻母雞不見了，找不到也就算了。但過了一些日子，母雞回來了，還帶了一群小雞。母雞在外面下蛋，自己孵，讓我們喜出望外，也十分驚奇，怎麼會有這樣的事發生？

我們常去附近山上玩，將山上蘭花挖回來，種在屋子後面小山坡上。奇怪的是，不知道我們小孩怎麼會知道，蘭花是好花，是比較貴重的花。

在農家收割的時候，每天放學回來，路經稻田，我會去拾遺留在田裡的稻穗，母親會給我一粒石榴作為獎勵。

當時只有茅屎坑

當時農家都沒有廁所，在屋外蓋一十分簡陋的小茅屋，沒有門，裡面挖個坑，坑上放兩塊板，這就是俗稱的茅廁或茅屎坑。如廁後用小竹片擦屁股，絕對沒有衛生紙，這是現代人無法想像的事。

冬天太冷，在屋內放一木桶，稱為馬桶，供家人大小便之用。雖然有些臭兮兮的，但方便。而且糞便可以賣錢，有農家會來收，回去做肥料。

養的豬，多數在過年時，請人來宰殺，殺豬時，豬叫聲悽慘，令人不忍。豬肉部分拿去賣，部分自己作醃肉曬乾，稱為臘肉，以後慢慢吃。

這幾年我常有機會訪問大陸農村，看到他們的茅廁及醃的臘肉，增加我諸多回憶，兒時情景一幕一幕重現。想到自己已經83歲高齡了，孩提時代的一切，不管是貧或富，現在回憶起來，都已是千金難買了。

「跑反」逃難

住在大別山立煌縣時，曾與日本鬼子相遇，當時聽說日本鬼子要打來了，大家開始逃難，當地話稱為「跑反」。家裡窮，家當雖然都不值錢，但對窮人來說，樣樣都捨不得丟。家裡東西，裝了四個大行李包，父親一次挑兩包，我當時剛讀小學一年級，跟著父親跑，走了約100公尺停下來，要我看守兩包家當，父親再走回原地挑另外兩個。

母親當時大肚子，懷了弟弟，不久要生產，妹妹才四歲，跟著媽媽，母親當時腳生凍瘡，腫得厲害，根本不良於行，但是逃難，還有甚麼良不良於行，只得一拐拐的向前行。

但這樣跑不是辦法，因為日本鬼子行軍很快，最後只得放棄兩包行李，其中一個行李，裝了幾隻雞，給母親坐月子用的，帶不走，只好將雞宰了，煮了一大鍋，結果母親也沒吃到幾塊雞，因為大家都在逃難，每人來舀一碗，很快就光光了。

日軍長得像野獸

路上父親提醒母親，前面路上，到處都是被日軍炸到、或機槍掃射而死的逃難人，但都死像恐怖難看，要母親眼睛不要亂看，只管往前走就好了。

有天傍晚，大家發現我們要去的城市火紅滿天，原來日軍已超前我們到達我們要去的地方，大家只好往回跑。真是冤枉，跑得心驚膽跳，又累死了，東西也丟光了。當時與我們同住的農民，我們逃難，他們不逃。日軍來時，他們躲在地窖裡，日軍走了，他們就出來。當初他們也建議我們如此做，但我們不敢，怕被發現，就沒命了。

我對日本軍人印象極為惡劣，我認為他們只是長得很像人的野獸，這種人留在世界上，永遠是世界的地雷，危害世界。中國人不幸，靠近這種野獸，所以中國必須由人口大國，轉變成人力資源大國，才能確保悲慘的歷史不會重演。

要成為人力資源大國，大力發展教育，是唯一的方法。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※