中共遼寧號航母自2012年9月成軍，迄今將近10年，其各項試驗與遠海訓練科目應達一定的戰力。在今（2021）年2月巴基斯坦海軍參謀長曾向中共傳達期望「中國航母能夠訪問巴國，並與其海軍進行聯合演習」，明（2022）年後「遼寧號」或可望有機會進行遠訪活動。

大陸南海戰略態勢感知網站12月23日公布美軍「卡爾文森」號航母戰鬥群編隊結束與澳大利亞海軍在澳大利亞西北部印度洋聯合演習後，經薩武海、斑達海、馬魯古海、菲律賓海，最終抵達關島阿普拉港停靠。日本防衛省統合幕僚監部12月26日發布，中共遼寧號航母編隊於25日由西太平洋經宮古海峽返回東海。先前有專家學者，認為遼寧號航母編隊的出航，係跟隨著西太平洋美軍航母動態而行。

但事情可能要回到中共「十一」戰備（相關參考10月1日尚青論壇〈中共十一戰備 美英3航母陳兵台灣東南隅〉期間，共機開始針對美英日等軍事同盟國家海軍、尤其以航母為主，開始在西太平洋、菲律賓海進行大型海空聯合演習，以及美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（相關參考10月10日尚青論壇〈美軍海狼潛艦南海踢到鐵板？〉，10月2日傳出在南海下潛時撞及物體，3日衛照發現在西沙東南海域以水面航行，9日抵達關島，20日已由加州聖地牙哥返回母港華盛頓州布雷莫頓（Bremerton）維修等事件開始。

其實，從上述事件後，個人發現大陸南海戰略態勢感知計畫網站，開始針對以美軍為主的航母、其次核動力攻擊潛艦、再者戰略轟炸機等，在亞太地區（沖繩以南、西太平洋、南太平洋）活動，有步驟地公布。藉此，向美方等軍事同盟國家傳遞，「我方（大陸）已密切地掌握你（美軍）的動態，你無所遁形」！

12月17日大陸南海戰略態勢感知網站公布，美海軍「卡爾文森」號航母與澳大利亞海軍「瓦拉蒙加」號護衛艦在澳大利亞西北部海空域進行聯合演習。另美國洛杉磯級攻擊核潛艦「傑斐遜市」號，16日從夏威夷州珍珠港前往至關島。中共北部戰區海軍駐山東青島基地之遼寧號航母編隊，14至15日由東、黃海經宮古海峽，往西太平洋海域進行反潛、防空、制海、以及艦載機起降等科目之遠海訓練。

隨著，12月23日美軍「卡爾文森」號航母編隊返回關島休整過耶誕節。中共「遼寧號」航母戰鬥群，也在25日由西太平洋經宮古海峽，往東、黃海後，26日應該返回駐地山東青島歸建，結束10天短期「首次遼寧號航母編隊遠海機動演習」（全程由日本海上自衛隊監視）。

個人認為未來反應美軍等軍事同盟海軍航母編隊，除了共機在台灣西南之國際空域進行「近海防禦」之外，也將提升航母遠海機動火力聯合打擊能力，朝西太平洋或印度洋以外之遠海陌生海域，以維護國家海外利益的「遠海防禦」戰略目標邁進，將來這類的「航母編隊遠海機動演習」任務，明（2022）年可能陸續將頻密地進行。

中共遼寧號航母自2012年9月成軍，迄今也將近10年，其各項試驗與遠海訓練科目應該也達一定的戰力。在今（2021）年2月巴基斯坦海軍參謀長曾向中共傳達，期望「中國航母能夠訪問巴國，並與其海軍進行聯合演習」、海軍各類大型遠海作戰艦、潛艦、後勤、船塢登陸艦、遠洋綜合補給艦均有遠航至印度洋迄亞丁灣護航經驗，且中共已在吉布地成立「後勤保障」基地等，明（2022）年後「遼寧號」等航母可望有機會進行遠訪活動，以維護中國海外利益。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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