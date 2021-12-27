沉寂已久的韓國瑜出席新北市議員回娘家活動，明年1月初更將在台北辦簽書會，很明顯的，韓國瑜將有大動作，國民黨檯面上不動聲色，其實內部已地動山搖，各方代表人物表現得不盡熱情，畢竟物換星移、情勢丕變，各地山頭已然成形，韓國瑜的復出攪亂了一池春水。

所以朱立倫說韓有很多事可做，包括公益活動；侯友宜也是老調重彈說「每個人為自己的行為負責｣。有人說現在的局面就像當初老蔣和軍閥打｢中原大戰｣，誰會是那舉足輕重的｢少帥｣呢？會是侯友宜嗎？顯然不是。

倒不如比喻成｢戰國七雄｣，國民黨的朱立倫、侯友宜、韓國瑜、趙少康、郭台銘，民進黨的賴清德、鄭文燦，民眾黨的柯文哲，個個蓄勢待發。以實力論，當然以民進黨代表的秦國為盛，其餘6國為避免被吞併，是採｢連橫｣呢？還是｢合縱｣？挺費一番思量，若七雄各懷鬼胎，秦兵將逐一擊破，只是先後順序而已；唯有6國聯合才有與秦一搏的機會，否則秦按兵不動，隔山觀虎鬥，讓6國鬥個你死我活即可。

目前藍營名嘴也各擁其主，將不同意見者打成反串，可其所言又確實嗎？四大公投結果誰料準了？藍營民心豈是你們說的算？韓粉有沒有散去，韓國瑜敲門後就知道了。

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