很難想像，美國的首富之一、跨國企業鉅子、微軟公司創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates），對美國展望2022年最擔憂的事情，竟然不是死了數十萬人的新冠及不斷變種的疫情，而是「民眾對政府的不信任」！

其實他說不出口的潛台詞，是民眾對美國最引以為傲的「民主制度」，已經不再盲目信任！

為何如此說？這4、5年來，美國民選出來的前後兩任總統，都讓人民感到無比失望，證明了美國立國以來250年所施行的民主制度，開始出現了嚴重的瑕疵。

首先，美國獨特的間接選舉制度——得票率最高的，不一定是最終勝選者，而是由各州的「選舉人票（Electoral votes）」贏者全拿後的得票數來決定。所以並不是真的全民選舉。

其次，候選人的資格來者不拒。任何公民，品德無論優劣良窳，為人是否歪瓜劣棗，只要能言善辯，有能力募款，且得到政黨支持，能在黨內初選獲勝，就能代表黨參加總統大選。

過去數十年來的歷任總統當選人，多數擔任過參眾議員或州長等職務，有足夠的從政經驗，也有相當程度的國際觀，像卡特、布希、柯林頓、歐巴馬等，都還算稱職。而前一任的川普，則是個異數。他原本是個聲名狼藉的富家子弟，他從小開始，人品道德早為自己親友所詬病，繼承家業後，有著多年的逃稅紀錄，還曾經宣布過破產，也未曾有過任何從政經驗，卻能在共和黨「蜀中無大將」的情況下，靠著鼓動民粹，咒罵他黨的候選人，在共和黨候選人中脫穎而出。

川普擔任總統這4年，號稱要讓美國「再次偉大」，結果卻放任族群衝突不斷擴大，每天藉由網路平台來宣揚自己的個人意志，誇大其詞，引爆了網路大戰，造成了蓋茲所說的「24小時的新聞、過度政治化的新聞標題、以及社群媒體，都在加速分裂美國社會」。始作俑者，川普難辭其咎。

新冠疫情一爆發，他為了推卸責任，甩鍋給中國，讓許多受到經濟衝擊的美國白人及黑人，也紛紛拿亞洲人作替罪羔羊。直到連任落敗，川普一口咬定選舉不公，也等於是全盤否認了美國已經實行了數百年的選舉制度不再公平公正，讓民眾對選舉制度失去了信心。到了2021年1月，他更進一步鼓動他的支持者向國會發動攻擊；許多白人至上主義者、納粹主義者，趁機上街作亂，更加深了族群之間的仇恨與社會的分裂。

尚稱有過執政經驗，但是已經老邁的拜登上台後，雖然力挽狂瀾，全力阻止疫情擴散，投下鉅資挽救脫軌的經濟，但是他無力融合這個已經嚴重分裂的社會，也無法對抗反對黨的步步進逼，讓他無法施展拳腳。

古哲人說：民主制度源自於人民對政府的不信任。但是對於一個不斷走偏鋒的民主制度，人民對失控的政府卻越發的不信任。川普在任時，有許多美國人紛紛移民到加拿大、歐洲國家，他們深怕川普會做出瘋狂的舉動，讓美國捲入戰爭漩渦。

同樣的情況也發生在模仿美國民主制度多年的台灣。蔡英文為了能贏得連任，民進黨為了能夠永久執政，他們師法川普，也是「24小時的新聞、過度政治化的新聞標題、以及社群媒體，加速分裂台灣社會」。尤有甚者，民進黨執政4年後，已經操控了9成的媒體，並培養了大群的綠網軍，他們分裂台灣社會、壓制反對聲音的能力遠遠超過川普！再加上今年舉行的四項公投，民進黨全力輾壓反對聲音，還大獲全勝，使得民眾對政府的信任度降至冰點。

古時候，有所謂的「苛政猛於虎」來形容民眾對皇朝的不信任；如今，台美兩地的民眾，已經開始對選舉制度的公平性產生高度懷疑，對執政者的無良道德操守也備感不齒，間接地對美式民主制度產生不信任。這不但是美國未來的危機，也是台灣目前面臨的最大危機。

（作者為自由撰稿者）

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