針對大新竹合併升格，民進黨罕見舉全黨之力回擊地方民意，堅決主張由中央說了算來修「地制法」，這種傲慢行徑完全不給新竹縣市議會有發聲表決任何機會，難怪民進黨被人質疑是在修「帝制法」？怎變成一人說了算？

「英人設市」備受新竹縣市地方質疑。民進黨發言人劉康彥指出「當年大台中合併升格時，也沒有人要求時任台中市長的胡志強不能參選」。民進黨發言人選擇性失憶嗎？忘記了當初台中縣市升格推動過程是由誰主導？當年可是台中縣市議會由議員出席臨時會，逐個唱名表決全數「記名表決」通過台中縣、市合併改制計畫。

再看今日大新竹合併的問題，民進黨寧可全黨為林智堅一人，扼殺台灣民主憲政體制，還敢說民進黨不是為了幫一人找工作硬改「地制法」？這種由黨中央主導縣市的合併真是罕見，而行政院趕鴨子上架主導合併推動協同立法院來改地制法，多的只是因人設事的政治安排與算計。

司馬昭之心路人皆知，縣市合併及改制直轄市此等改革事宜，卻變成 幫一個人喬工作！

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