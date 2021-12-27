2021年即將結束，面對嚴重的疫情下台灣經濟成長率達到6.09%，算是表現不錯。而明年因為國際景氣還是可以維持在4%左右的水準，因此台灣的經濟應該也可以維持相當的成長率，主計總處預估台灣明年的經濟成長率為4.15%。雖然，明年台灣的經濟成長率可能還不錯，但是我們認為台灣經濟仍然面對不少的問題，值得政府與企業謹慎因應。

首先，新冠疫情何時能夠完全控制，這仍將是一個最大的不確定因素。因為現在新病毒Omicron來勢洶洶，快速在全球漫延為法控制。而台灣的官方與人民對於疫情都非常謹慎，因此可能國內外開放的時間會比大家預期的更晚。也就是說，不但明年國外消費很難增加，即使是國內消費都不容易完全恢復。現在主計總處預估全年消費成長5.36%，其中第2季消費增長6.88%，第3季到8.36%，但是依過去十年來每年消費成長約3%來看，上述數據會非常不容易達成。而如果消費成長只有4%，那麼今年全年的經濟成長率可能就可能出現保4的關卡。

第二，通膨何時可以控制是另外一個問題。美國聯準會主席鮑威爾與財政部長葉倫都表示，現在討論通膨時，不會再用「暫時性」（transitory）的說法，也就是說，他們承認現在的通膨已經不是短期的問題。造成這次包括美國在內的全球性通膨有幾個主要原因：一、全球經濟快速復甦，需求大幅增加，但是供給在短期內跟不上來。二、因為疫情導致許多原物料的供應不足，尤其是遇到塞港的問題，導致全球原物料大幅上升。三、這兩年因為美中貿易戰爭「供應鏈重組」，但是疫情又造成斷鏈的問題，導致全球生產秩序大亂，短期內似乎看不到解方。四、而最根本的問題，還是因為去年以來，美歐日等國紛紛採取所謂貨幣寬鬆政策（QE無上限），在貨幣供給大量增加的情況下，物價自然就會水漲船高。

台灣絕大多數的原物料都需要從國外進口，在進口物價高漲的情況下，廠商面對的躉售物價當然不會低，自今年4月以來，台灣的躉售物價指數（WPI）都在10%以上，導致主計總處預估今年的消費者物價指數（CPI）為1.98%。然而，美國從5月以來CPI就超過5%，11月甚至達到與6.8%，而且WPI更是高到8%與9%的水準。而美國又是全球經濟的龍頭，在美國需求不減，而通膨持續的情況下，全球的物價也一定會產生連動。也因此聯準會已經明顯的在加速QE退場的動作，而且很多國際機構都預期美國明年時可能從第2季就會開始升息，有些甚至預估至少要調升利息三次。

雖然台灣貨幣供給增加沒有歐美國家那麼多，但是過去一年來，台灣M1與M2的成長率大約維持在15%與8%的水準，此一成長率比起過去幾年都高出許多。雖然主計總處預估明年台灣的CPI為1.61% ，但是上周中研院最新的預估明年台灣的通膨將會達到2.04%因此。因此，為了抑制通膨，我們建議央行應該考慮提前升息，而不應該等到美國升息之後才採取行動。

第三，台灣明年面對的另外一個重大的問題就是「五缺」的老問題，其中又以缺工和缺電的影響最大。在缺工方面，台灣現在電子產業一枝獨秀，但是由於以台積電為首的高科技人才需求成長太快，台灣本土的供應一直跟不上來；而國內科技人才的薪資又無法與國際相比，短期內要吸引大量國際科技人才可能也不容易。另外一個更嚴重的問題是缺電的問題。過去幾年台灣沒有興建大型的電廠，民進黨政府全力投資的綠電成長速度太慢，5年內綠電的占比只增加1%左右，現在全部只占供電的6%左右，大約只夠台積電一家使用而已。現在公投結束，核四廠確定無法重啟，而興建三接雖然沒被禁止，但是桃園大潭電廠最快也要到2025年才能供電。另一方面，隨著經濟不斷成長，台灣電力需求一直增加，現在只有5%的備戴容量，電力供應已經捉襟見拙，未來幾年將是台灣供電的黑暗期，跳電和停電將是正常現象，人民和企業需要先有心理準備。

最後一個問題是2050淨零碳排放的問題，雖然這好像是一個長期問題，但是因為歐盟在2023年就會針對一部分產品開始施實課征邊境碳稅（CBAM），因此這個問題很快會成為全球的問題。而台灣高度依賴國際貿易，歐盟又是台灣很大的市場，如何因應這一個國際大趨勢，是政府、企業與人民都必需仔細去思考與面對的。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）